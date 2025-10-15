La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos policías locales escoltan al detenido. Ayto.

Detenido un individuo en Las Torres de Cotillas por intentar forzar la puerta de una casa con un martillo

El individuo trató de escapar, pero fue interceptado y arrestado por la Policía Local

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:29

La Policía Local de Las Torres de Cotillas detuvo la semana pasada a un individuo que intentó presuntamente forzar la puerta de una vivienda golpeándola con un martillo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Varios agentes se personaron en el lugar tras ser alertados por vecinos de que una persona estaba golpeando con fuerza la puerta de un domicilio. El individuo trató de escapar, pero fue interceptado y detenido de inmediato por la Policía Local. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

«Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre los vecinos y las fuerzas de seguridad. Ese aviso fue clave para que los agentes pudieran actuar con rapidez y garantizar la seguridad del municipio», dijo el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alberto Ruiz.

