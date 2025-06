La consulta sobre la planta de biogás de Las Torres de Cotillas se celebrará después del verano

«¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en Las Torres de Cotillas ... ?». Esta es la pregunta que deberán contestar los vecinos de este municipio en la consulta ciudadana que tendrá lugar para recabar la voluntad popular acerca del proyecto que prevé la construcción de una planta de biogás a 5 kilómetros del casco urbano.

La fecha en la que tendrá lugar la cita todavía es una incógnita, pero es seguro que se desarrollará después del verano. Así lo trasladó a LA VERDAD el alcalde, Pedro José Noguera, quien estima que la consulta se podrá llevar a cabo a finales de septiembre o en octubre para «garantizar la máxima participación posible». Al respecto, el primer edil explica que «en julio y agosto mucha gente se va fuera de Las Torres de Cotillas por las vacaciones, por lo que no es un buen momento para hacer la consulta».

La Secretaría General del Ayuntamiento elaborará un decreto que recogerá los términos de la convocatoria, estableciendo el día para su realización, así como la información relativa al censo, las papeletas y las mesas a las que podrán acudir los vecinos para expresar su voluntad. El Consejo de Ministros aprobó el 3 de junio la realización de esta consulta, la primera de estas características que se celebrará en la historia de la Región de Murcia y una de las primeras que tendrá lugar en España sobre plantas de biogás.

Al contar la consulta con la autorización del Gobierno central, la legislación estipula que la verificación de todo el proceso corresponde a la junta electoral, mientras que la organización de los detalles de la cita es responsabilidad del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Para ello, el alcalde ha diseñado un comité técnico que se encargará del diseño de la convocatoria.

El grupo socialista y la plataforma Stop Biogás exigen participar en la comisión que organizará la celebración del evento

Este órgano está compuesto por los funcionarios que integran la Secretaría General del Consistorio, los Servicios Jurídicos y las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, más el regidor. En total, el equipo lo forman más de una decena de técnicos. Además, expertos de la Universidad de Murcia en transparencia y participación ciudadana prestarán asesoramiento y supervisarán «todo el proceso», explica el alcalde.

Ampliar Recreación de cómo quedará el complejo de la planta. Enagás

La composición de este comité ha desatado las críticas del único partido de la oposición, el PSOE. Su portavoz, el exalcalde Francisco Jesús López, exige al equipo de gobierno que su grupo «esté presente y participe en el comité que organizará la consulta». Destaca que «es una cuestión elemental de transparencia y participación». Además, recuerda que el PSOE fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales, alcanzando los diez concejales, por los siete que obtuvo el PP y los cuatro de Vox.

El PSOE votará 'no'

Sobre la consulta ciudadana, López avanza que el PSOE hará campaña por el 'no' porque, entre otras cuestiones, «la ubicación elegida no es la más adecuada porque está muy próxima al núcleo urbano, con el perjuicio que ello supondrá para los vecinos por la proliferación de malos olores y contaminación».

Por su parte, desde la plataforma Stop Biogás en Las Torres de Cotillas también reclaman al alcalde su presencia en la comisión organizadora de la consulta. Consideran que su exclusión supone «un ataque a la transparencia», denuncia José Hernández, quien acusa al equipo de gobierno de «pretender acallar a los vecinos». Al respecto, recuerda que su organización está formada íntegramente por «ciudadanos de Las Torres de Cotillas».

Ante las quejas del PSOE y Stop Biogás, el regidor replica que «el comité es un órgano técnico en el que no hay políticos de ningún grupo». Recuerda que «tampoco hay concejales del PP ni de Vox», aunque Pedro José Noguera sí participará en las reuniones por ser el convocante de la comisión. Por otra parte, el Ayuntamiento torreño se pondrá en contacto con su homólogo de Carrión de la Calatrava (Ciudad Real), que también celebrará una consulta ciudadana sobre la planta de biogás que ha proyectado en su territorio la compañía Nortiben Green Energy. «Queremos contrastar cómo lo van a hacer», explica Noguera.

La empresa espera tener la autorización ambiental integrada para «finales de año»

Enagás Renovable, la compañía que impulsa el proyecto para construir la planta de biogás en Las Torres de Cotillas, asegura que respalda «el proceso democrático que el Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo con la celebración de la consulta ciudadana». Así lo indica el director de Desarrollo de Negocio y Operaciones de Biometano de la empresa, Antonio Illescas. No obstante, matiza que «lo importante es que la decisión que adopten los vecinos esté basada en información veraz y contrastada y no en datos de parte o interesados». Al respecto, puntualiza que «el volumen real» que está previsto que trate la planta cuando esté en funcionamiento es de 150.000 toneladas al año y no «450.000, como repiten desde algunos sectores». Illescas explica que «entre el 80 y el 90% de los residuos que se tratarán en el complejo procederán de explotaciones ganaderas que están ubicadas a menos de 10 kilómetros de donde se levantará la planta». También asegura que el proyecto no implicará «la creación de nuevas granjas en el entorno».

El proyecto tramita en la actualidad la autorización ambiental integrada, cuya concesión corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. La empresa estima que este trámite puede estar resuelto a «finales de año», una vez completada la fase de consultas previa a la aprobación. Desde Enagás sostienen que durante la fase construcción se generarán 120 empleos. Además, «el proyecto creará 25 puestos de trabajo fijos cuando la planta esté operando», afirma Antonio Illescas, quien también detalla que «vamos a priorizar la contratación de trabajadores locales mediante acuerdos que queremos suscribir con el Ayuntamiento y el Gobierno regional».

Asimismo, avanza que «vamos a contar con proovedores locales para la dotación de los servicios que son necesarios para la construcción de la planta». Enagás tiene previsto destinar a este proyecto una inversión de 36 millones y prevé que el complejo esté en funcionamiento en 2028 para generar 70 gigavatios a la hora de energía, el equivalente al consumo de 17.000 hogares.