Los ladrones colocan testigos plásticos en casas de varios barrios de Murcia Dos especialistas de la Policía Nacional analizan una puerta. / cnp La Policía Nacional alerta de que las bandas comprueban, con estas pequeñas pestañas, si las viviendas están habitadas ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 18 julio 2018, 01:11

Es una pequeña pestaña transparente, de apenas unos centímetros, que pasa desapercibida a casi cualquier ojo y, sin embargo, desempeña un papel muy útil para los ladrones. La Policía Nacional ha detectado en los últimos días la presencia de testigos plásticos en viviendas de varios barrios de la capital murciana. Concretamente, precisaron fuentes del Cuerpo, se han localizado estas marcas en domicilios de Ronda de Levante y en edificios del polígono Infante Don Juan Manuel. Los ladrones suelen utilizar estas bandas, principalmente en periodos de vacaciones, para comprobar si los dueños de las casas están fuera.

Los testigos son instalados para controlar si hay moradores en el interior de las viviendas de tal manera que, cuando van a cometer los robos, observan las puertas que continúan con los testigos colocados. Esta marca les indica que en ese periodo de tiempo no ha habido movimiento alguno en la vivienda, lo que les da vía libre para cometer el robo. Según explicaron las fuentes, estas marcas se han encontrado en el primer tercio inferior de las puertas, cerca de la junta de la puerta con el marco.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de tener en cuenta algunos consejos con objeto de evitar los robos en casa. En concreto, el Cuerpo recomienda, antes de salir de vacaciones, comprobar que puertas y ventanas están bien cerradas, tanto exteriores como de patios interiores.

No bajar la persiana

También es aconsejable no bajar totalmente las persianas para no exteriorizar su ausencia y no dejar dinero ni objetos de valor en el domicilio o divulgar su ausencia en las redes sociales. No está de más intentar que alguien de su confianza recoja el correo del buzón y aportar su teléfono a sus vecinos por si ven movimientos en su casa o escuchan ruidos en su interior. La Policía Nacional sugiere dejar ropa colgada en el tendedero, ya que es señal de que la casa está habitada, así como dejar una radio encendida a un volumen adecuado.