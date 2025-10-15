Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia La autovía también comenzó la jornada congestionada a la altura de Molina

Estado del tráfico a la altura del enlace entre las autovías A-30 y A-7, este miércoles a las 8.09 horas.

Los ciudadanos que comenzaron este miércoles circulando por la autovía A-30 a la altura del municipio de Murcia necesitaron, además de un buen café en el estómago, grandes dosis de paciencia. Y es que esta arteria registró grandes retenciones a primera hora de la mañana a lo largo de diversos puntos.

Concretamente, alrededor de las 7.36 horas, había siete kilómetros de atascos a la altura del cementerio de Espinardo, entre los puntos 143 y 136, en dirección Albacete. En esa misma vía, pero en el sentido contrario de la circulación, se concentró otro punto congestionado entre los kilómetros 135 y 136,5. También se presentaron importantes retenciones entre kis puntos kilométricos 139 y 146,11 de la A-30, hacia Cartagena.

Como viene siendo habitual, en la autovía A-7 también se produjeron atascos a la altura de su enlace con la A-30, entre los kilómetros 565 y 567,3.

No solo hubo complicaciones para circular a primera hora de la mañana en Murcia. La A-30 registró otros dos kilómetros de atascos a su paso por Molina de Segura, entre los puntos 128 y 130, mientras que la carretera RM-15, que conecta Alcantarilla con la pedanía murciana de Cañada Hermosa, se vio afectada entre los kilómetros 4 y 3, en el sentido decreciente de la circulación.