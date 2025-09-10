La Junta Municipal de Javalí Nuevo sigue sin elegir al nuevo pedáneo casi tres meses después

Desde que hace casi tres meses dimitiera el presidente de la Junta Municipal de Javalí Nuevo y otros dos vocales del PP, este órgano de ... representación vecinal se encuentra bloqueado. Lo denunció este miércoles el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, que exigió al equipo de Gobierno del PP «que convoque de manera inmediata un pleno extraordinario en la Junta Municipal de Javalí Nuevo con el fin de restablecer su funcionamiento».

La concejala socialista Carmen Fructuoso recordó que fue el pasado 20 de junio cuando se produjo la dimisión de Raimundo Martínez «y, a día de hoy, el Gobierno local sigue sin actuar». Desde entonces, según Fructuoso, «la gestión en la pedanía esté completamente paralizada, sin que se atiendan las demandas vecinales ni se ofrezca a los ciudadanos una referencia clara a la que dirigirse». Para la socialista «es una situación insostenible e irresponsable».

A través de un comunicado el PSOE lamenta que «los vecinos y vecinas de Javalí Nuevo están desatendidos y el PP no puede mantener este bloqueo durante más tiempo». Fructuoso considera que estas Juntas «son el primer eslabón de contacto entre el Ayuntamiento y la ciudadanía y su parálisis interrumpe la atención directa y repercute en la calidad de vida de los vecinos».

Señala a la responsabilidad directa del teniente de alcalde de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, para convocar el pleno extraordinario «de forma urgente» y acabar con este bloqueo. «Reactivar su gestión debe ser prioritario. No hay ninguna justificación para seguir ignorando a un núcleo de población que merece la misma atención que cualquier otro barrio o pedanía del municipio», según Fructuoso.

El equipo de Gobierno ha aclarado sobre esta cuestión que la convocatoria de ese Pleno se llevará antes de que acabe el mes de septiembre. Esto se realizará después que el martes el Ayuntamiento recibiera la propuesta de incorporación para los nuevos vocales que sustituirán a los dimitidos. Fuentes municipales añaden que esta Junta Municipal se ha desarrollado «con normalidad» durante este tiempo y apuntan que un ejemplo ha sido la organización de las fiestas del pasado mes de julio.

Raimundo Martínez hizo pública su renuncia a través de una carta en la que señalaba que «tras dos meses solicitando que se dé una solución a los problemas que estoy teniendo con la gestora del partido en la pedanía, mensajes que no están siendo atendidos, me veo en la necesidad de presentar mi dimisión».