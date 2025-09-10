La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales del PP, Pilar Torres y Fulgencio Perona, en la toma de posesión de Raimundo Martínez como pedáneo, en noviembre de 2023. Guillermo Carrión / AGM

La Junta Municipal de Javalí Nuevo sigue sin elegir al nuevo pedáneo casi tres meses después

El PSOE exige reactivar este órgano tras la dimisión de su presidente y dos vocales del PP, el pasado mes de junio, y solicita un Pleno extraordinario para ello

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:29

Desde que hace casi tres meses dimitiera el presidente de la Junta Municipal de Javalí Nuevo y otros dos vocales del PP, este órgano de ... representación vecinal se encuentra bloqueado. Lo denunció este miércoles el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, que exigió al equipo de Gobierno del PP «que convoque de manera inmediata un pleno extraordinario en la Junta Municipal de Javalí Nuevo con el fin de restablecer su funcionamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  8. 8 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  9. 9

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado
  10. 10 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Junta Municipal de Javalí Nuevo sigue sin elegir al nuevo pedáneo casi tres meses después

La Junta Municipal de Javalí Nuevo sigue sin elegir al nuevo pedáneo casi tres meses después