Vox no apoyará los Presupuestos de Jumilla mientras no se ejecute la moción que prohíbe rezos islámicos en espacios deportivos El portavoz celebra la decisión del juzgado, que rechaza suspender cautelarmente el veto

El portavoz del Grupo Municipal Vox en Jumilla, Juan Agustín Carrillo, avisó este jueves de que «mientras el PP no avance, tramite y ejecute» la moción sobre el uso de instalaciones deportivas en Jumilla, que prohibiría su uso para rezos islámicos, su partido «no apoyará ni negociará ningún Presupuesto municipal».

Carrillo señaló que el PP debe decidir «si cumple con lo aprobado democráticamente en el Pleno o si prefiere arrodillarse ante el Partido Socialista y la izquierda, que son quienes no defienden los intereses de los jumillanos», según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El portavoz jumillano celebró este jueves la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, que rechazó la suspensión cautelar solicitada por el Gobierno central contra su moción. Carrillo destacó que, tras esta resolución judicial, ya no existe ningún impedimento para seguir adelante con la modificación del reglamento de uso de las instalaciones deportivas, tal y como se aprobó en el Pleno municipal.

Por otra parte, el portavoz criticó la «tibieza y los complejos» del Partido Popular, que gobierna en minoría en Jumilla y que, según afirmó, «ha demostrado miedo a defender lo que dice defender» y «temor a cualquier titular». Por ello, Carrillo sostuvo que la propuesta de Vox defendía «algo elemental y de sentido común, como es garantizar que las instalaciones deportivas se empleen para practicar deporte y que los espacios municipales estén a disposición del Ayuntamiento y de los vecinos de Jumilla».

