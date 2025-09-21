Valor y entrega entre los premiados por el periódico Siete Días Jumilla El rotativo local reconoce la trayectoria de varias figuras importantes del municipio en el 25 aniversario de sus galardones

«Unos galardonados que son fiel reflejo de los valores de la sociedad jumillana. Todos y cada uno de vosotros sois ejemplo. Vuestros nombres ya forman parte de la historia reciente de Jumilla». Estas fueron algunas de las cualidades destacadas por los intervinientes en el acto de entrega de los Premios Siete Días Jumilla, que tuvo lugar este domingo en un abarrotado Teatro Vico. José Luis Monreal recogió el galardón Labor Deportiva; la Asociación El Losao de Santiago recibió el Premio Labor Cultural; SAT La Estacada fue galardonada como Labor Social; el CEIP Príncipe Felipe fue distinguido por su Labor Educativa; Manuel Rayo, por su Trayectoria Toda una Vida; Iván Alarcón, recogió el Premio Especial Talento Joven; y Ana María Marín fue galardonada como Embajadora de Jumilla.

Los galardonados, visiblemente emocionados, recogieron, de mano de los patrocinadores, el premio, representado por unas manos entrelazadas, y lo compartieron con sus familiares y amigos y con todas las personas que les han apoyado y acompañado en su trayectoria.

Víctor Marín, consejero de Educación, puso de relieve durante su intervención que «el municipio ha contado el último cuarto de siglo con un cronista excepcional como Siete Días Jumilla, que ha ido también creciendo, innovando y actualizando su oferta informativa». En cuanto a los galardonados, Marín dijo «que se trata de una selección que, en esta edición tan emblemática del 25 aniversario, vuelve a testimoniar la gran contribución de todos los premiados al gran proyecto colectivo que supone construir cada día juntos una Jumilla aún mejor, con más y mejores oportunidades de presente y de futuro. Unos galardonados que son fiel reflejo de los valores de la sociedad jumillana y son un buen motivo de orgullo».

Por último, la alcaldesa de Jumilla Seve González, destacó en sus palabras que «los premiados representan este año lo mejor de nosotros. En nombre de toda la corporación municipal del Ayuntamiento y en el mío propio, os doy las gracias por ser como sois». También felicitó al grupo por su 25 aniversario: «Un cuarto de siglo contando qué es Jumilla, edición tras edición, cada jueves del año. Puntual, cercano, con mirada atenta, crítica y corazón jumillano. 25 años al lado de la gente, compartiendo vivencias, alegrías, retos y reconocimientos», reflejó González.

Tras el acto de entrega, los asistentes se trasladaron a Salones Media Luna para compartir una comida y, finalmente, brindar por los logros y éxitos de todos los premiados y por el orgullo que suponen para Jumilla. Al acto acudieron responsables políticos locales y regionales, representantes de la sociedad jumillana, asociaciones, organismos, colectivos, instituciones y empresas, responsables de medios de comunicación de Jumilla, Yecla y Murcia, entre ellos, Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD; Ascensión Tenza, responsable del área comercial del periódico; y Antonio Martínez-Quintanilla, director de Siete Días Yecla.

Gustavo López, responsable de Siete Días Jumilla, mostró el compromiso del periódico «con toda la sociedad jumillana» a través del «reconocimiento a siete personas que representan lo mejor de nuestro pueblo y que tienen un doble denominador: trabajo y Jumilla».

