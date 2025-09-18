Teatro, monólogos, musicales y conciertos en el otoño cultural de Jumilla 'Inmaduros', 'Friends', un espectáculo de humor y percusión, títeres y un recital benéfico de la UCAM forman parte de la programación municipal

Mari Carmen Cañete Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Con un presupuesto que ronda los 30.000 euros se ha diseñado la programación cultural del Ayuntamiento de Jumilla para el último cuatrimestre del año. Son actos y actividades que se van a llevar a cabo en el Teatro Vico, los museos, la Casa de la Música y Legado de las Artes, el Castillo, la Casa del Artesano, el Centro Roque Baños y la Biblioteca Municipal. La programación fue presentada esta semana por la concejal de Cultura, Asun Navarro; la técnico de Museos, Estefanía Gandía; y el programador, Juan Simón.

En el Teatro Vico destaca, en noviembre, la representación de 'Inmaduros', con la participación de Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón. Ese mismo mes, se ofrecerá la adaptación del gran clásico de la literatura española 'La Celestina' y la representación de la comedia musical 'Las nueve y cuarenta y tres'.

Antes, en octubre, Manuel Morera ofrece su espectáculo de monólogos y en diciembre se representará el musical 'Friends', con sus icónicos personajes y los momentos más inolvidables de las diez temporadas de la serie.

El 26 de noviembre se celebrará el 25 aniversario del Grupo Siete Días Jumilla, con el estreno de una obertura para banda

El próximo mes, el teatro también acoge 'Reciklusión', un show de reciclaje, percusión y humor. Además, habrá un concierto con la Orquesta Sinfónica del Hochsauerlandkreis de Alemania, cuyos beneficios serán para la asistencia del Club Fit Kid Jumilla al Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Hungría. Asimismo, el día 26 se celebrará el 25 aniversario del Grupo Siete Días Jumilla con 'Voces de plata: 25 años de verdad y compromiso', con el estreno de la obertura para banda de música del mismo título compuesta por Pablo López Bernal, a cargo de la Asociación Musical Julián Santos.

Alumnos del Santa Ana

Noviembre se abrirá con el espectáculo 'Ecuador en movimiento', de la Asociación Virgen del Cisne. También Títere Teatro traerá 'El Mago de Oz', dirigida a público infantil desde 3 años y Los Titiriteros de Binéfar representarán 'El Abrazo'. El día 20, la Concejalía de Servicios Sociales presentará el libro 'Siempre nos quedará la luna', de alumnos del centro concertado Santa Ana.

El primer domingo de diciembre, PupaClow pondrá en escena 'Caperucita Roja' y el día 14 se representará 'Memorias de trapo', una obra de danza y teatro emotiva y poética. Ese mes también habrá el concierto benéfico de la UCAM 'Los payasos de la tele'.