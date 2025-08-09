Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola La mujer, de 40 años, perdió la vida cuando trabajaba en una finca de de Pozohondo, en Castilla-La Mancha

LA VERDAD Sábado, 9 de agosto 2025, 12:41 Comenta Compartir

Una mujer de 40 años vecina de Jumilla perdió la vida este viernes por la tarde cuando trabajaba en una finca agrícola de la localidad castellanomanchega de Pozohondo. Según la información ofrecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla-La Mancha, la mujer sufrió un aplastamiento al ser atropellada por una carretilla cuando estaba trabajando.

Sus compañeros avisaron rápidamente al 112 para solicitar ayuda y hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Guardia Civil, una ambulancia de Urgencias y un helicóptero medicalizado en el que se evacuó a la mujer con prontitud para poder salvar su vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los sanitarios, estos solo pudieron certificar su muerte.

Se da la circunstancia de que la trabajadora fallecida es de origen marroquí. Desde el portal Islam en Murcia detallaron que la mujer se llamaba Nadia y tenía previsto irse de vacaciones precisamente este sábado a Marruecos.