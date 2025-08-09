La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Central del 112 de Castilla-La Mancha. 112

Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola

La mujer, de 40 años, perdió la vida cuando trabajaba en una finca de de Pozohondo, en Castilla-La Mancha

LA VERDAD

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:41

Una mujer de 40 años vecina de Jumilla perdió la vida este viernes por la tarde cuando trabajaba en una finca agrícola de la localidad castellanomanchega de Pozohondo. Según la información ofrecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla-La Mancha, la mujer sufrió un aplastamiento al ser atropellada por una carretilla cuando estaba trabajando.

Sus compañeros avisaron rápidamente al 112 para solicitar ayuda y hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Guardia Civil, una ambulancia de Urgencias y un helicóptero medicalizado en el que se evacuó a la mujer con prontitud para poder salvar su vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los sanitarios, estos solo pudieron certificar su muerte.

Se da la circunstancia de que la trabajadora fallecida es de origen marroquí. Desde el portal Islam en Murcia detallaron que la mujer se llamaba Nadia y tenía previsto irse de vacaciones precisamente este sábado a Marruecos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  5. 5 Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»
  6. 6 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  7. 7 Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia
  8. 8 Un piloto, un ingeniero y un líder cooperativista se incorporan al callejero de Murcia
  9. 9

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  10. 10 Izan Almansa da un giro radical: ficha por el Real Madrid y se olvida de la NBA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola

Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola