Medio millón de euros en ayudas a alojamientos turísticos en bodegas de Jumilla

La consejera de Turismo, Carmen Conesa, anunció ayer en Jumilla una línea de ayudas por importe de 500.000 euros, ampliable en otros 200.000, para alojamientos turísticos en bodegas de la Región de Murcia. El objetivo es seguir promoviendo la diversificación del turismo regional. En una reunión con los presidentes de las rutas del vino de Jumilla, Bullas y Yecla, así como con la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, informó de que se establecen subvenciones de 10.000 a 100.000 euros por proyecto.

El plan es fomentar la creación o mejora de alojamientos en el entorno de las bodegas de la Comunidad, con el fin de ampliar la oferta de experiencias enoturísticas, diversificar la economía local y favorecer la desestacionalización del turismo.

Durante el encuentro, Carmen Conesa explicó que «antes de lanzar oficialmente la convocatoria queremos escuchar al propio sector, porque son las rutas del vino quienes mejor conocen las necesidades reales de las bodegas y destinos». Con esta iniciativa, en palabras de la titular de Turismo, «el Gobierno regional sigue apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad, capaz de generar nuevas oportunidades en el interior y de reforzar la identidad cultural ligada a nuestros vinos».

