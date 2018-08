«La mayor muestra de nuestra cultura es la Fiesta de la Vendimia» La pregonera Marta Ruiz (2º por la derecha), tras la lectura. / 7Días La periodista Marta Ruiz reivindica en su pregón que se conceda a Jumilla el sello de Interés Turístico Nacional «que merece» GUSTAVO LÓPEZ Jumilla Lunes, 6 agosto 2018, 10:01

La 47ª edición de la Fiesta de la Vendimia ya ha comenzado. A falta tan solo de cuatro días para que el vino de Jumilla sea exaltado, o para que la fuente del jardín del Rey don Pedro cambie su líquido elemento habitual por el vino, la Federación de Peñas celebró el último de sus actos previos, con la lectura del pregón, que este año corrió a cargo de la periodista Marta Ruiz Blázquez.

La pregonera remarcó la intensidad con la que vivió siempre la fiesta y la relación histórica de su familia con el vino. «Mis recuerdos vienen de la Peña La Cataera, ya extinta», relató. «Nunca una charanga sonó tan bien como lo hace por las calles de Jumilla en fiestas». Ruiz Blázquez destacó que «Jumilla es el origen y el encuentro y su Fiesta de la Vendimia es la mayor muestra de su cultura».

La protagonista de este año nació en Valencia, aunque Jumilla ocupó un buen periodo de su infancia. En su pregón se sucedieron las alusiones a sus recuerdos y a los días vividos en agosto con sus familiares y amigos. La pregonera fue presentada, en el acto, por su hermano, el diseñador Luis Ruiz, que resaltó su trayectoria personal y profesional. Actualmente, es subdirectora del programa 'La Linterna' de la Cope.

El enólogo Diego Cutillas recibe el premio de colaboración no peñera y María del Mar Miñano se alza con el Cofín de Oro

A lo largo de su alocución, recalcó que «un buen vino es como un buen programa de radio, no puede hacerse sin un buen trabajo en equipo y un buen liderazgo». Por último, se comprometió «a hacer lo que esté en mis manos para conseguir el sello de Interés Turístico Nacional que la Fiesta de la Vendimia se merece y que yo creo que ya tiene».

En el mismo acto, el enólogo Diego Cutillas Abellán recibió el premio a la colaboración no peñera. «Este reconocimiento me motiva todavía más para seguir colaborando con esta fiesta», aseguró. Cutillas aprovechó el momento para pedir que al vino no se le denomine caldo «porque al pan, pan, y al vino, vino». Finalizó su agradecimiento por el galardón con una frase suya que ya acuñó hace unos años cuando fue nombrado Bodeguero Mayor: «Jumilla es el vino y el vino es la fiesta».

Un discurso muy aplaudido

El Cofín de Oro 2018 fue otorgado a María del Mar Miñano Bernal, miembro de la junta directiva de la Federación de Peñas durante los últimos 18 años. «Nuestro único fin es hacer muy grande la Fiesta de la Vendimia», recalcó, mientras compartía el galardón con su hermana Judith.

El vicepresidente de la federación, Marcos Lozano, que representa al colectivo festero, destacó, tras el pregón, que «la decisión de elegir a Marta Ruiz como pregonera ha sido un acierto», a la vez que le mostró su felicitación por su discurso.

La alcaldesa, Juana Guardiola, cerró el acto con palabras dirigidas a la pregonera. «Ha sintetizado en su pregón toda la esencia de lo que es Jumilla», incidió. «Estamos muy orgullosos de lo que estás consiguiendo con tu profesión y estoy segura de que vas a llegar mucho más alto». La regidora felicitó, además, a los premiados. «María del Mar lo da todo por la Fiesta de la Vendimia y Diego Cutillas, desde pequeño, ha sentido la cultura del vino y la ha sabido trasladar».

El acto fue dirigido por Juani Riquelme y contó con la actuación del Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Jumilla, que se lanzó al escenario con una estampa costumbrista dedicada a la vendimia.