Jumilla pone en marcha la cuarta edición de Matavendimia, la feria del vino y el enoturismo La periodista Encarna Talavera será la madrina de este evento, que contará con actividades culturales, enoturismo, conciertos y catas en torno a la cultura del vino DOP Jumilla

Pachi Larrosa Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:09

El nombre tiene mucho gancho: Matavendimia. Pero no es un invento de ningún genio moderno del marketing y la comunicación. Matavendimia significa el fin de la vendimia en Jumilla, un momento que une a las familias a todos los jumillanos en una gran fiesta para celebrar la nueva cosecha. Hace cuatro años, el l Consejo Regulador de la Denominación recogió esta costumbre tradicional y decidió extenderla fuera de su territorio, usando este sobrenombre para referirse a una muestra que durará el fin de semana del 25 y el 26 de octubre.

La cuarta edición de Matavendimia, la Feria del Vino y el Enoturismo se ha presentado en el Ayuntamiento de Jumilla, con la participación de la alcaldesa, Seve González, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jumilla, Asunción Navarro y el presidente del Consejo Regulador de la DOP Jumilla y de la Ruta del Vino Jumilla, Silvano García. La madrina de este año será la periodista Encarna Talavera, quien fue este año la 'pisaora' de honor de la Fiesta de la Vendimia, y de esta forma, cierra el círculo, estando tanto en las representaciones de inicio como del final de la vendimia en la DOP Jumilla.

Para facilitar el acceso desde distintos puntos de la región, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia pondrá en marcha el bus turístico, que ofrecerá servicios desde Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca, para que visitantes de toda la Región de Murcia puedan participar en esta celebración.

Durante todo el sábado 25 de octubre, desde las 11 de la mañana, y el domingo 26, de 11 a 17 horas, estarán acompañando a las actividades y propuesta de la feria, las bodegas pertenecientes a la DOP Jumilla. La principal actividad, será conocer a los elaboradores que acuden en persona a presentar sus vinos y novedades. Las actividades especiales ya consolidadas, como catas y conciertos, se unen a nuevas propuestas para disfrutar del enoturismo y la cultura que rodea al sector vitivinícola, desde la viña hasta la botella de vino.

El cartel de este año, «Color, movimiento y sabor a vinos DOP Jumilla», nuevamente diseñado por Jaleos, es una celebración colorista y vibrante del vino Denominación de Origen Protegida Jumilla. Un homenaje gráfico a sus tradiciones, a quienes trabajan el viñedo y elaboran en las bodegas, y también a quienes los disfrutan. El paisaje de viñedos de Jumilla, característico y poderoso, sirve de telón de fondo para una fiesta que transmite territorio, cultura y comunidad.

Los stands de las bodegas estarán ofreciendo sus vinos DOP Jumilla al público desde las 11 de la mañana y hasta las 23 horas el sábado 25, y desde las 11 a las 17 horas el domingo 26. La entrada a esta feria es libre, y se pondrán a la venta copas conmemorativas por valor de tres euros. Tanto las bodegas como los puestos de alimentación venderán directamente sus productos.