Jumilla espera la llegada de 70.000 visitantes para la Cabalgata del Vino Imagen de archivo de la Gran Cabalgata del Vino. / Edu Botella/ aGM El programa de actos de las fiestas patronales incluye conciertos, bailes folclóricos y desfiles de las peñas ABDÍAS SIMÓN Viernes, 2 agosto 2019, 03:26

jumilla. Jumilla ultima todos los detalles para la celebración de sus fiestas patronales. La alcaldesa, Juana Guardiola, y los colectivos festeros presentaron en la plaza del Rey Don Pedro el programa de la Feria 2019, que este año cuenta con las actuaciones de La Pegatina, un homenaje a Queen, un tributo a Hombres G y la Gran Cabalgata del Vino, que se celebrará el 17 de agosto.

Las actuaciones musicales comenzarán el martes 13 con el tributo a Hombres G, bajo el título 'Voy a pasármelo G'. El popular grupo La Pegatina actuará en el patio del Arzobispo Lozano al día siguiente, a las 23.30 horas. Los jumillanos también disfrutarán de un homenaje a Queen el viernes 16. Ese mismo día se celebrará 'Drilo Sinfónico', con la Asociación Musical Julián Santos. El espectáculo 'It sound in the 2000s Festival' se ha programado para el sábado 17 tras la Gran Cabalgata del Vino. Además, al día siguiente tendrá lugar una actuación de copla a cargo de Anabel Collado. Habrá, además, una nueva edición del Festival de Bandas Juveniles el día 8, en la Glorieta, así como un concierto de la Coral Canticorum con varias corales invitadas, el jueves 15.

Los platos fuertes

En cuanto al desarrollo de los actos por parte de los colectivos festeros implicados en la Feria de Jumilla, del 9 al 11 de agosto se celebrará el 36 Festival Nacional de Folclore, con la participación de grupos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y de la Región. Por su parte, la Asociación de Moros y Cristianos don Pedro I tendrá su gran desfile el sábado 10, con salida desde la Puerta de Granada y recorrido por toda la calle principal de la cuidad, donde kábilas, comparsas y mesnadas rememorarán el pasado medieval.

Destacan las actuaciones de La Pegatina y dos bandas tributo a Queen y Hombres G

El domingo 11 será la Cabalgata Infantil, donde más de 20 peñas se convertirán en personajes de fábula y superhéroes para representar cuentos. Y todo ello bajo el toque especial de la temática vinícola. El martes será la Ofrenda de Uvas y Primer Mosto al Niñico de las Uvas, donde, al más puro estilo tradicional, los peñeros depositarán las uvas en el lagar para que sean pisadas y se brinde por una exitosa cosecha.

El miércoles 14 recorrerá las calles de Jumilla la Cabalgata Tradicional. Los vecinos y visitantes podrán degustar la totalidad de vinos de las bodegas jumillanas. Por último, la explosión de júbilo llegará el sábado 17 de agosto con la Gran Cabalgata del Vino, a partir de las 18.30 horas, donde miles de litros de vino y sangría regarán literalmente a la muchedumbre. Los organizadores esperan la llegada de 70.000 visitantes.