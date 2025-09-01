Juan Gil sigue en la cúspide con el Mejor Vino Joven de España

Rocío Cruz Gómez Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Juan Gil Etiqueta Amarilla ha sido elegido como Mejor Vino Tinto Joven de España en los premios de la Guía Gourmet, en la edición correspondiente a 2026. Las distinciones de esta guía son adjudicados a partir de los votos remitidos por los usuarios y lectores de la publicación. La entrega de premios se celebrará en el 39º Salón Gourmets, que tendrá lugar en abril del próximo año en Madrid.

«Tras tres largos años de sequía y condiciones extremas, en la vendimia de 2024, el viñedo de Monastrell se comportó de una forma excepcional, mostró una gran capacidad de adaptación al clima y de resiliencia. La vendimia fue escasa en cantidad, pero el vino resultante cuenta con una frescura y frutosidad sorprendentes», subraya Bartolomé Abellán, enólogo de la bodega. Igualmente, define este producto como «fresco, aromático y muy bien estructurado». Por último, este vino en su añada 2024 «se suma al resto de Juan Gil en el nuevo diseño de etiqueta, donde el protagonismo lo tiene el viñedo del que proceden, sustentado por una línea horizontal que representa el suelo».

Temas

Vino

Jumilla