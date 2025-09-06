La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las llamas afectan a varios autobuses de Jumilla. CEIS

Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla

Los bomberos pudieron controlar rápidamente el fuego, que no se extendió

LA VERDAD

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:34

Un incendio calcinó en la madrugada de este sábado tres autobuses que se encontraban estacionados en la calle Ingeniero de la Cierva de Jumilla.

El 112 recibió varias llamadas alertando de que había comenzado a arder uno de estos vehículos y que las llamas se estaban extendiendo rápidamente. Hasta ese lugar se desplazaron bomberos del Consorcio y agentes de la Policía Local.

Estado en el que quedaron los vehículos. CEIS

En pocos minutos, los efectivos de emergencias consiguieron controlar y extinguir las llamas, que no se extendió. Sin embargo, el fuego terminó afectando a un tendido eléctrico, por lo que se solicitó a la compañía eléctrica que revisara la instalación.

