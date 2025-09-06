La feria de vinos de Jumilla se celebrará en Hellín En el municipio albaceteño se cultivan más de 1.200 hectáreas de viñedo, principalmente de Monastrell

Pachi Larrosa Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:35

La novena edición de la Feria de vinos de la Denominación de Origen Protegida Jumilla se celebrará en la ciudad manchega de Hellín en el transcurso de sus fiestas el 4 de octubre. Miriam García Navarro, concejala de Medio Ambiente y Agricultura del consitorio albaceteño, y la secretaria gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, Carolina Martínez Origone, presentaron esta nueva edición de un evento que concita el concurso de las bodegas acogidas a la D.O. de Jumilla.

La secretaria gerente del Consejo regulador destacó que el 25% de la monastrell de todo el mundo se encuentra en el territorio de la DOP Jumilla, y agradeció a los hellineros su espíritu de pertenencia a esta denominación, reflejado por el éxito creciente de participación en la feria. En el municipio albaceteño se cultivan más de 1.200 hectáreas de viñedo, principalmente de Monastrell, en secano, y plantados en vaso, «formando parte del patrimonio histórico y cultural de nuestros paisajes, y manteniendo la cultura milenaria de vino y cultivo de la vid viva en esta comarca», señaló.

Aprovechó también para invitar a los hellineros no sólo a acercarse a esta feria que se encuentra ya consolidada y disfruta de un éxito rotundo, sino también a formar parte de la Matavendimia, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Jumilla, y pretende tejer hilos por todo el territorio de la denominación de origen, así como acercar al visitante a las actividades de enoturismo que ofrecen las bodegas, para ampliar la visión cultural de la elaboración del vino y el cultivo de la viña.

La feria de vinos DOP Jumilla en Hellín se iniciará a las 11.00 horas de la mañana y las bodegas ofrecerán sus vinos hasta las 15.00 horas, hora en que terminará el evento. La entrada a la feria es libre, y se pondrán a la venta cartones por 10 euros, con los que se puede canjear una copa DOP Jumilla, y degustar los distintos vinos ofrecidos por las bodegas.

Según datos del propio Consejo Regulador, la Denominación de Origen Protegida Jumilla posee una tradición vitivinícola que se remonta a los restos de vitis vinifera – junto a utensilios y restos arqueológicos – hallados en Jumilla originarios del año 3.000 a.C., siendo los más antiguos de Europa.