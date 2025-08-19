La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los trabajadores recogen uva, el pasado viernes, en la finca agrícola La Aragona, propiedad de Bodegas Juan Gil, en Jumilla. SIETE DÍAS

Más cantidad y calidad de vino en Jumilla: los agricultores encaran la mejor vendimia de los últimos años por las lluvias de primavera

La principal denominación de origen aspira a alcanzar de nuevo los 75 millones de kilos de uva, mientras que Bullas y Yecla esperan recoger del 25% al 40% más que el pasado año

Juan F. Robles / Rocío Cruz / Ángel Alonso

Juan F. Robles / Rocío Cruz / Ángel Alonso

Martes, 19 de agosto 2025, 00:51

La vendimia de este año en la Región de Murcia estará marcada por la recuperación frente a las de ejercicios anteriores, con una mayor producción ... y calidad, más allá de que la principal denominación de origen protegida (DOP), Jumilla, se ha visto lastrada en sus expectativas iniciales por el pedrisco que cayó a mitad de mayo. Por eso, en términos porcentuales su incremento será inferior al de las DOP de Yecla y de Bullas.

