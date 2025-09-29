La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región
Un bombero observa la fachada de Teatre, en la zona de Atalayas, tras extinguir el incendio que acabó con la vida de 13 personas hace dos años. Vicente Vicéns/ Agm

La jueza de la 'tragedia de Atalayas' fija marzo de 2026 como límite para cerrar la instrucción

La magistrada tiene en cuenta que aún deben declarar siete nuevos testigos y el ingeniero que ideó la división del local, que lo hará como investigado

Raúl Hernández
Alicia Negre

Raúl Hernández y Alicia Negre

Murcia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:14

Apenas dos días antes de cumplirse dos años de la 'tragedia de Atalayas', la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha ... decidido dar de plazo solo tres meses más para la conclusión de la investigación que dirige por el incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia, que se cobró la vida de trece personas. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada explica que ese plazo comenzaría a contar a partir del 1 de enero de 2026, que concluye el actual. El próximo 1 de marzo, por tanto, la investigación judicial por este suceso debe quedar lista, según marca la instructora, a la que solo hace unos días, a través de este diario, familiares de las víctimas reclamaban agilidad.

