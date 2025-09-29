La jueza de la 'tragedia de Atalayas' fija marzo de 2026 como límite para cerrar la instrucción La magistrada tiene en cuenta que aún deben declarar siete nuevos testigos y el ingeniero que ideó la división del local, que lo hará como investigado

Un bombero observa la fachada de Teatre, en la zona de Atalayas, tras extinguir el incendio que acabó con la vida de 13 personas hace dos años.

Apenas dos días antes de cumplirse dos años de la 'tragedia de Atalayas', la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha ... decidido dar de plazo solo tres meses más para la conclusión de la investigación que dirige por el incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia, que se cobró la vida de trece personas. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada explica que ese plazo comenzaría a contar a partir del 1 de enero de 2026, que concluye el actual. El próximo 1 de marzo, por tanto, la investigación judicial por este suceso debe quedar lista, según marca la instructora, a la que solo hace unos días, a través de este diario, familiares de las víctimas reclamaban agilidad.

La jueza, en su escrito, explica que a día de hoy es imposible finalizar la instrucción porque quedan pendientes algunas diligencias, como la declaración como investigado del ingeniero que se encargó de elaborar el proyecto para dividir la nave industrial sobre la que se levantaban ambos locales, José F.B. Aunque este profesional ya declaró como testigo, la magistrada ha decidido tomarle declaración como investigado al existir supuestos indicios de que podría haber contribuido con su actuación profesional al desarrollo de los hechos. La cita será el próximo 24 de octubre. La decisión se basa en las diligencias practicadas hasta la fecha y en especial en el informe pericial que la jueza encargó a una arquitecta. La instructora hace hincapié, además, en que aún debe escuchar a siete nuevos testigos propuestos por las defensas y las acusaciones. «Todas estas diligencias», subraya, «tienen trascendencia en orden a que pueden aportar nueva información a todo el material instructor recopilado».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión