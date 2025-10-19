La jueza llama a declarar como investigado al cuñado de uno de los empresarios acusado del doble crimen de Librilla La instructora quiere aclarar si este familiar, que dormía en ocasiones en las instalaciones donde aparecieron los cadáveres, pudo encubrir los asesinatos

La titular del tribunal de instancia número 4 de Totana sigue adelante con la investigación del crimen de los africanos Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado abril descuartizados en una nave de Librilla. La instructora ha llamado a declarar como investigado al cuñado de uno de los dos empresarios que se encuentran actualmente en prisión provisional como presuntos autores materiales del crimen.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, la jueza quiere aclarar la supuesta implicación de este sospechoso, que dormía en ocasiones en la nave de Librilla para vigilar las instalaciones, aunque en principio no parece guardar relación con el crimen. La cita será el próximo miércoles, cuando está previsto que la magistrada escuche también a las viudas de los dos fallecidos y a una serie de testigos.

Los abogados Emilio Ibáñez y Evaristo Llanos, que se encargan de la defensa de Juan M. y de su sobrino Jesús P. respectivamente, presuntos autores materiales del crimen, ya reclamaron hace meses la declaración voluntaria de ambos y una reconstrucción de los hechos en las instalaciones de Librilla donde aparecieron los cuerpos de ambos.

