Dos agentes vigilan la sede de Adif durante un registro judicial en 2016. EFE

El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias sobre presunta malversación en obras hidráulicas vinculadas al trazado Elche-Murcia

Raúl Hernández
Alicia Negre

Raúl Hernández y Alicia Negre

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:50

El Juzgado de Instrucción número 3 de Elche ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación abierta por un presunto fraude en la ... reposición de infraestructuras hidráulicas afectadas por las obras del AVE a la Región de Murcia. El auto, fechado el 22 de septiembre, concluye que no existen indicios suficientes para sostener la comisión de ilícitos penales en los expedientes analizados, aunque deja abierta la posibilidad de que ADIF reclame por la vía civil las cantidades que habría abonado indebidamente.

