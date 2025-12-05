La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos en acción en una imagen de archivo. Nacho García/ AGM

El juez anula el presupuesto del consorcio de bomberos por falta de negociación

Obliga a retrotraer su aprobación tras estimar la demanda de CC OO y ordenar que se negocie la ampliación de plantilla

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:14

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Murcia ha estimado el recurso presentado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC OO) contra la aprobación definitiva de los presupuestos de 2024 del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), publicada en el BORM el año pasado.

La sentencia declara la nulidad del acuerdo presupuestario y ordena retrotraer las actuaciones al momento previo a su aprobación, al considerar incumplido el deber legal de negociación colectiva en las materias recogidas en el artículo del Estatuto Básico del Empleado Público. La resolución judicial obliga además al consorcio a asumir las costas del proceso.

Desde CC OO subrayan que la sentencia «da la razón al sindicato en sus alegaciones referidas no sólo a que no se ha cumplido con el requisito legal exigible de la negociación colectiva, sino también con la justeza de las demandas expuestas y rechazadas por la Administración». El sindicato había denunciado que el presupuesto aprobado contemplaba un incremento del capítulo I de gastos de personal del 2,32% respecto a 2023, una subida que, según sostiene, apenas cubría los incrementos salariales pactados a nivel estatal con el Gobierno y no atendía los compromisos adquiridos por el Ejecutivo autonómico para el refuerzo de la plantilla del CEIS. En ese sentido, señalan que «no se planteaba la creación de una sola plaza neta de crecimiento respecto a las acordadas en el año 2022, como ya ocurrió en 2023, incumpliendo lo pactado con la Administración regional». Con la sentencia ya firme, la organización sindical sostiene que la resolución «obliga al Consorcio a sentarse a negociar con los sindicatos».

