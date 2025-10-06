Los jóvenes de la Región de Murcia prefieren ser emprendedores antes que funcionarios

Los jóvenes de la Región de Murcia prefieren trabajar por cuenta propia, siendo emprendedores o autónomos, antes que funcionarios o empleados por cuenta ajena.

Es ... una de las principales conclusiones del estudio 'Juventud en la Región de Murcia. Análisis de las dinámicas y valores juveniles en empleo, educación, vivienda, participación, ocio y hábitos digitales' realizado por investigadores de la Universidad de Murcia, bajo la coordinación de Pilar Ortiz, y publicado por el Consejo Económico y Social de la Región (CESRM), que fue presentado este lunes en la Facultad de Economía y Empresa de la UMU. El estudio consta de 500 encuestas realizadas a 500 ciudadanos de la Región de Murcia de entre 18 y 34 años, que han respondido a un cuestionario en el que se les pregunta por distintas cuestiones.

En concreto, sobre las preferencias para desarrollar su carrera profesional, un 38,4% de encuestados afirma que quiere trabajar por cuenta propia, creando su propia empresa, frente a un 36,4% que reconoce su deseo de ser funcionario de la Administración pública y un 24,8% que se ve trabajando como asalariado en una empresa privada.

Asimismo, esta visión emprendedora está más extendida entre los hombres que entre las mujeres, aunque ambos géneros admiten la dificultad que supone actualmente montar una empresa y alcanzar el éxito. En cualquier caso, los jóvenes de la Región no tienen una visión materialista del trabajo, pues el salario (20,2%) ocupa el tercer lugar en la lista de factores importantes que influyen en los jóvenes a la hora de elegir un trabajo. Los primeros son la conciliación de la vida familiar y laboral (30%) y la estabilidad (22,6%).

El informe hace hincapié en las dificultades de emancipación de los jóvenes de la Región de Murcia. Pese a que casi la totalidad de encuestados anhela tener una vivienda en propiedad (88,8%), solo un 21% (dos de cada diez) residía en casa propia, viviendo el 46% todavía con sus padres, mientras que un 31,2% lo hacía en régimen de alquiler. El precio de la vivienda es la causa que disuade a la mayoría de jóvenes (33%) de adquirir una casa en propiedad.

Por otro lado, el 70,6% de los jóvenes de entre 18 y 34 años de la Región de Murcia perciben que no se les tiene en cuenta a la hora de la toma de decisiones por parte de la Administración pública. En cuanto a la participación de estos en la vida pública, la actividad que más realizan es el apoyo a distintas causas a través de internet (24,4%), el voluntariado en organizaciones sociales y medioambientales (18,8%) y la asistencia a protestas o manifestaciones (10%).

Otro aspecto que aborda el estudio publicado por el CES es la incidencia de los problemas de salud mental entre los jóvenes. En ese sentido, un 23,6% de los encuestados con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años asegura haber sufrido un problema de este tipo. El porcentaje es mayor entre los que tienen entre 30 y 34 años (27,2%).