Jóvenes pasean por una calle de Murcia en una imagen de archivo. Nacho García

Los jóvenes de la Región de Murcia prefieren ser emprendedores antes que funcionarios

Un estudio del CES revela que el 23% de los ciudadanos de entre 18 y 30 años admite haber padecido algún problema de salud mental

David Gómez

David Gómez

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:05

Los jóvenes de la Región de Murcia prefieren trabajar por cuenta propia, siendo emprendedores o autónomos, antes que funcionarios o empleados por cuenta ajena.

Es ... una de las principales conclusiones del estudio 'Juventud en la Región de Murcia. Análisis de las dinámicas y valores juveniles en empleo, educación, vivienda, participación, ocio y hábitos digitales' realizado por investigadores de la Universidad de Murcia, bajo la coordinación de Pilar Ortiz, y publicado por el Consejo Económico y Social de la Región (CESRM), que fue presentado este lunes en la Facultad de Economía y Empresa de la UMU. El estudio consta de 500 encuestas realizadas a 500 ciudadanos de la Región de Murcia de entre 18 y 34 años, que han respondido a un cuestionario en el que se les pregunta por distintas cuestiones.

