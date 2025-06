José Luis Álvarez-Castellanos: «A la Asamblea vamos a buscar soluciones para la gente»

José Luis Álvarez-Castellanos (Cieza, 1957) tomó ayer posesión de su escaño en la Asamblea en virtud del acuerdo con Podemos y Alianza Verde de ... 2023 y tras la marcha de Víctor Egío. Con él, IU-V vuelve al hemiciclo diez años después. Este profesor retirado sabe a lo que se enfrenta al tomar el relevo de José Antonio Pujante y de otros portavoces como Cayetano Jaime Moltó, Joaquín Dólera, Elvira Ramos, Ginés Carreño o Pedro Antonio Ríos: «Un compañero me decía 'ten en cuenta que asumes una responsabilidad no solo personal, sino histórica con la organización pasada y futura'».

–Diez años después, vuelve a haber un diputado de Izquierda Unida a la Asamblea Regional. Ni la Región ni la política son las mismas, ¿o sí?

–Hay cambios significativos, el panorama político ha cambiado muchísimo, aunque hay cosas que permanecen. Volvemos a la a la Asamblea ahora y pretendemos mantener y seguir la línea que siempre ha sido habitual de Izquierda Unida. Nuestro sello de identidad en el ámbito del trabajo político y del trabajo parlamentario es, a la vez, la crítica contundente, pero siempre razonada y razonable.

–¿Cuáles van a ser sus primeras iniciativas ya en la Asamblea?

–Por ejemplo, no es posible que a una persona mayor que tiene que solicitar el grado de dependencia le tarde 540 días, el segundo tiempo más alto del conjunto de las comunidades autónomas, estamos hablando de 18 meses, año y medio, para que se complete el procedimiento de concederte el grado y la prestación correspondiente. Según la ley, debería tardar como máximo seis meses y tarda 18. Eso conlleva que mucha gente muere en la lista de espera. Otra cuestión importante es el tema de las listas de espera sanitarias. Esa es nuestra visión de las cosas y como queremos que sea el discurso que aportemos a la Asamblea. Un discurso concreto, un discurso más analítico, que vaya a la realidad de las cuestiones y que plantee soluciones.

ACUERDO PRESUPUESTARIO «Me causa indignación. Vox ha hecho como en los secuestros y exige una prueba de vida: el centro de menores de Santa Cruz»

–¿Cómo pretende ahora marcar un perfil propio en la Asamblea?

–Es verdad que las relaciones con Podemos han sido muy buenas. Las dificultades que hemos podido encontrar durante el camino se han solventado sin mayor problema. Una prueba más evidente es la naturalidad con la que se va a producir el relevo. Podemos tiene que marcar su perfil propio, pero Izquierda Unida también, evidentemente. Lo que haremos es dividirnos el trabajo de manera equitativa, de tal manera que María Marín marcará un perfil en una en unas comisiones y en unos temas, y yo lo haré en otros, siempre también desde una flexibilidad. Lo normal es que nos repartamos el trabajo de manera equitativa.

–En la Asamblea, la realidad es que hay una mayoría de derechas con PP y Vox. ¿Le preocupa encontrarse con un muro?

–No, en absoluto. Uno viene ya enseñado de su casa que con el PP discute y con Vox mucho más todavía. Pero yo no voy a una confrontación con ellos. A la Asamblea vamos a buscar soluciones para la gente y a mí me preocupa que pasemos dos años que quedan de legislatura y no encontremos soluciones para los pacientes del Área 3, por ejemplo, o para los mayores, o para los hijos de familias vulnerables que no tienen derecho a una beca para el comedor escolar. Creo que en esas cuestiones, planteadas de esa manera, probablemente Vox y PP son más abiertos a llegar a acuerdos, porque creo que esos problemas también les preocupan.

–¿Cómo valora el acuerdo presupuestario entre ambos?

–Es bueno que haya Presupuestos. Pero que lo han hecho de la manera que lo han hecho, a mí me causa indignación. Vox, como se hacen los secuestros, exige una prueba de vida. En este caso, la prueba de lealtad es sacrificar el centro de Santa Cruz con los 60 menores que hay dentro, me parece que es una cosa indigna a la que el PP nunca tenía que haberse plegado. Yo le preguntaría a la consejera [Conchita Ruiz, titular de Política Social] qué alternativa tiene para el realojo de estos 60 menores, porque la exigencia de Vox es que para el inicio del curso, es decir, en septiembre, esto esté cerrado. ¿Tiene familias de acogida previstas o los va a trasladar de un centro a otro centro? ¿Qué presupuesto tiene para afrontar eso? ¿Qué medidas va a tomar para la escolarización? ¿Va a cambiar de colegio a los críos que están escolarizados?