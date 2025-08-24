La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Catalá, directordel hotel Thalasia deSan Pedro del Pinatar ypresidente de Hostetur. VICENTE VICÉNS / AGM
Presidente de Hostetur

José Catalá Sanjuán: «El modelo turístico pasa más por los apartamentos que por los hoteles»

«La Manga es recuperable, se trata de buscar los atributos diferenciales. Podría expandirse el concepto de Cabo de Palos»

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:22

José Catalá Sanjuán (Alcoy, 1965), director del hotel Thalasia, en San Pedro del Pinatar, preside desde hace dos años la Asociación Profesional de Empresarios ... de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur). Ha cumplido ya tres décadas en la Región desde que llegó en 1994 a la ciudad de Murcia para pilotar como subdirector la apertura del hotel Amistad –entonces dentro de la cadena NH y hoy perteneciente a Sercotel–. También protagonizó durante este tiempo otras responsabilidades directivas en establecimientos de San Sebastián y Málaga, hasta su vuelta definitiva a orillas del Mar Menor.

