José Antonio Macías: «Todos los pacientes de cáncer de la Región de Murcia deben tener el mismo acceso a los recursos»

José Antonio Macías Cerrolaza (Madrid, 1970) ha asumido la jefatura de Oncología del Morales Meseguer tras la marcha de su anterior responsable, Francisco Ayala, al ... Gregorio Marañón de Madrid. Formado en la Complutense, Macías Cerrolaza lleva 23 años en el Morales Meseguer, coordinando la Unidad de Cáncer de Pulmón y Melanoma. Montó y dirigió la primera Unidad de Consejo Genético del Cáncer en la Región.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa?

- Pues con un poco de vértigo, pero con mucha ilusión. Trataré de dar lo mejor de mí y trabajar intensamente para mantener los estándares de calidad conseguidos por mi predecesor y mentor, el doctor Francisco Ayala. Cuento con un equipo de compañeros y profesionales estupendo y muy preparado. Me consta que están todos alineados con un objetivo común: lograr desde la sanidad pública que los pacientes oncológicos de la Región vivan más y mejor.

- El Morales Meseguer y el Reina Sofía van a poner en marcha una unidad compartida de ensayos clínicos gracias a la financiación del Carlos III. ¿Qué supone este proyecto para un servicio como Oncología?

- Es un impulso importante. Con estos fondos externos vamos a tener más recursos. Principalmente, para la mejora de infraestructuras y contratación de personal como 'data manager' [personal encargado de la gestión de datos en las investigaciones]. Esta iniciativa permitirá que todo esté más coordinado y más organizado, al aunar toda la investigación en una sola unidad común para los dos centros hospitalarios, que será pilotada por Marisa Lozano y Enrique Bernal. Los pacientes tendrán acceso a más ensayos clínicos y, por tanto, a fármacos aún no comercializados que potencialmente pueden mejorar su calidad de vida o supervivencia. Esto mejorará las opciones terapéuticas. Tenemos todavía mucho campo de mejora incrementando la oferta de ensayos clínicos si nos comparamos con Madrid o Barcelona. Hoy en día aún tenemos que remitir a un pequeño porcentaje de pacientes fuera de Murcia para que puedan tener la posibilidad de ser incluidos en estos ensayos. Son pacientes que normalmente están en segundas o terceras líneas de tratamiento, o tienen tumores que presentan dianas terapéuticas muy concretas para las que no hay aún fármacos comercializados. Cuanto más aunemos recursos, y podamos trabajar de forma multidisciplinar y agregada, más posibilidad tendremos de abrir nuevos ensayos clínicos e incluir a más pacientes de la Región de Murcia.

- La radioterapia sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes para mejorar la atención oncológica en este hospital. Lo advirtió Francisco Ayala antes de dejar el cargo. Parte de los pacientes que requieren radioterapia siguen siendo derivados a la concertada.

- Desde Oncología del Morales Meseguer cubrimos una población de 580.000 habitantes, porque nos hacemos cargo de tres áreas de salud: VI (Vega Media), VII (Murcia Este-Reina Sofía) y IX (Cieza). En la Región de Murcia hay otros dos servicios de Oncología: uno en La Arrixaca y otro en el Santa Lucía. Una de las mayores diferencias es que tanto el Santa Lucía como La Arrixaca disponen de PET-TAC y radioterapia en el propio hospital. Nosotros no, y eso representa una dificultad añadida. Me he hecho cargo de un servicio muy grande y complejo, con 17 oncólogos, 10 residentes y 3 'data manager', que no cuenta con jefatura de servicio. Nos manejamos solamente con una jefatura de sección. Es una estructura bien montada gracias a la labor de Ayala, y este servicio que ahora paso a coordinar esta muy agradecido a la dirección del centro, que siempre ha tenido una actitud muy colaboradora con nosotros para mejorar la asistencia del paciente oncológico. Mi labor es continuar reclamando que todos los pacientes de la Región tengan el mismo acceso a los recursos que son de todos. Que, por ejemplo, en lo relativo a la radioterapia o a los tiempos de diagnóstico de PET, alguien que vive en El Palmar no tenga más oportunidades o menos esperas que un vecino del Infante, Vistabella o Ceutí. Me consta que desde los distintos servicios se hacen todos los esfuerzos para que esto no ocurra. Se trata de buscar la equidad, porque ahora estamos en ligera desventaja, por las razones que antes he comentado.

- Uno de los objetivos es que Oncología radioterápica de La Arrixaca asuma cada vez a más pacientes del Morales Meseguer, pero la falta de personal impide usar 2 de los 5 aceleradores lineales con los que cuenta ese hospital.

- Hasta ahora, La Arrixaca asumía a nuestros pacientes con sarcomas y tumores cerebrales. Oncología radioterápica, con la doctora Isabel de la Fuente a la cabeza, está haciendo un gran esfuerzo, y se han ofrecido a atender más pacientes. A partir de este mes, también comienzan a tratar a los pacientes con tumores de cabeza y cuello de las áreas del Reina Sofía y Morales Meseguer, para lo cual se han modificado los circuitos. Lo que podamos pasar del concierto a asumirlo en la pública representará un gran ahorro a la larga. Este cambio en este circuito es una de las últimas medidas que hemos logrado, y creo que va a implicar una mejora en los tiempos y coordinación con los distintos especialistas que tratan estos tumores, además de un ahorro de muchos miles de euros para el SMS. Lo ideal es que todos los aceleradores lineales de los hospitales públicos se puedan poner en marcha para asumir al mayor número posible de pacientes.

- Entiendo que el objetivo final es dotar al Morales Meseguer de aceleradores propios. Así figuraba en los planes de ampliación que se pusieron hace años encima de la mesa, con la construcción de un centro de especialidades en la zona norte.

- Sí, eso nos hubiera permitido contar con nuestra máquina de PET y con radioterapia en el propio hospital, como ocurre en La Arrixaca y el Santa Lucía. Según tengo entendido en algún momento se proyectó instalar una unidad de radioterapia en ese centro, que iría en un solar de Juan Carlos I, pero quedó todo en papel mojado.

- Francisco Ayala reclamó también un plan regional del cáncer para establecer circuitos claros y definidos de atención.

- La Dirección General de Asistencia Sanitaria tiene previsto poner en marcha el plan regional de cáncer. La idea es comenzar a pilotarlo en cáncer de pulmón. En estos momentos, el proceso asistencial de un cáncer de pulmón está muy disgregado en algunas de nuestras áreas. Le pongo el ejemplo de un paciente de Cieza diagnosticado por los neumólogos del Hospital Lorenzo Guirao. Su caso se presentará en el comité de tumores de Cieza y después en el del Morales Meseguer. Si tuviese que ser intervenido se le operaría en La Arrixaca. La radioterapia se le administrará en el Santa Lucía, y los tratamientos de quimio o inmunoterapia los administraríamos nosotros en el Morales Meseguer. Es decir, el paciente ha ido a cuatro hospitales y vive en el municipio de Cieza. Esto supone una gran fragmentación de los procesos. Los circuitos están organizados en función de especialidades, no por procesos. Y en este caso creo que es de suma importancia la continuidad asistencial. Me consta que Asistencia Sanitaria ya está trabajando en esto, haciendo primero una foto de la situación actual. Se trata de buscar la equidad y que los procesos sean más homogéneos, que podamos medir lo que hacemos y evaluarnos para conseguir una mejora continua. La idea de la Consejería es que esto se consiga mediante un plan estructurado, lo cual estaría muy bien.

- El nuevo plan regional del cáncer tendrá que abordar el enorme desarrollo que está experimentando la Oncología en campos como la medicina personalizada de precisión, que permite ofrecer tratamientos cada vez más individualizados en función de la biología molecular de cada tumor.

- Los dos grandes avances que se han producido en Oncología en los últimos años son, por un lado, la inmunoterapia y, por otro, la medicina de precisión. Estamos hablando de administrar tratamientos dirigidos a las alteraciones moleculares o genéticas del tumor de cada paciente. Ya no tratamos por igual a todos los pacientes con cáncer de pulmón, si no que a cada paciente le administraremos un fármaco específico en función de que presente una u otra mutación. Esto exige un diagnóstico genético o molecular rápido y preciso, con técnicas de laboratorio costosas y complejas. Hay unas exigencias marcadas por la estrategia nacional que tenemos que cumplir. Se está trabajando mucho para dotar a la Región de técnicas de secuenciación masiva de los tumores. Lo importante es que haya un nodo donde esto se pueda llevar a cabo, bien sea en La Arrixaca, el Santa Lucía o donde se decida. La gran mayoría de comunidades ya tienen montada esta infraestructura. Nosotros aún estamos remitiendo las muestras fuera, a plataformas externas, a través de un concierto. Estas técnicas permiten identificar cuál es el mejor tratamiento. En estos momentos se hace ya en muchos tumores: pulmón, vía biliar, tiroides, en tumores raros, algunos cánceres de mama y de colon… En breve se necesitará hacer en casi todos. Conocer cuáles son los 'apellidos del tumor', cuál es la alteración genética que está detrás, permite tratar al paciente con fármacos específicos menos tóxicos y mucho más efectivos.

- ¿Hasta qué punto ha cambiado esto el pronóstico de cánceres como el de pulmón?

- Estamos consiguiendo en pacientes metastásicos tasas de supervivencias inimaginables hace cinco o seis años, gracias a estos fármacos y también a los grandes avances en inmunoterapia. Ha cambiado muchísimo el panorama. Tenemos muchos pacientes con cáncer de pulmón metastástico que viven muchos años, cuando hasta hace muy poco la mediana de supervivencia era de 10 a 12 meses. Incluso en algunos podemos estar hablando casi de 'curación'. Ha cambiado mucho, pero tenemos que seguir invirtiendo en investigación, en diagnóstico molecular, en nuevas tecnologías y en nuevos fármacos.

- Sociedades científicas y grupos de pacientes reclaman un acceso más ágil en España a este tipo de fármacos innovadores.

- Desde que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba un fármaco hasta que se financia en España, pueden pasar casi 15 meses, mientras en Alemania este plazo es de 3 meses. El proceso es lento en España. En lo que respecta a la Región de Murcia, la Comunidad tiene un procedimiento que está funcionando bien: una vez que un fármaco está aprobado por la EMA, y mientras llega el acuerdo de financiación con el Ministerio, tenemos la posibilidad de prescribirlo, de forma que el paciente no pierde buenas oportunidades de tratamiento. Eso sí, siempre que la Sociedad Europea de Oncologia Médica (ESMO) lo haya valorado y considerado como de alto beneficio clínico. Es decir, se trata de fármacos útiles que probablemente vayan a terminar siendo financiados, y nuestros pacientes, a la espera de que llegue esa decisión o acuerdo de financiación, pueden tener acceso a los mismos. Me consta que en otras comunidades autónomas esto es diferente.

-Una de las claves del diagnóstico precoz son los cribados. ¿Es partidario de establecer un cribado de cáncer de pulmón dirigido a personas mayores de 50 años fumadoras o exfumadoras? Es algo que está sobre la mesa, y ya se han hecho algunos ensayos.

- Aún hay algo de controversia, pero los resultados de los últimos estudios parecen indicar que se trata de un cribado útil, eficiente. Otra cosa es si desde un punto de vista de política sanitaria deberían destinarse a esto los grandes recursos que implicaría su implementación. En mi opinión, todavía tenemos muchas cosas que mejorar o solucionar en la Región antes de invertir en este cribado. Hemos hablado antes de los tiempos de PET, o de las técnicas de secuenciación masiva, por poner un ejemplo. Considero mucho más importante invertir recursos en la prevención actuando sobre las altas tasas de tabaquismo.

- La Región sigue presentando altas tasas de tabaquismo.

- Me he dedicado toda mi vida al cáncer de pulmón, y creo que hay que ser mucho más beligerante con el tema del tabaquismo. Hace años se empezaron a tomar medidas adecuadas, como la Ley Antitabaco de 2006 que prohibió fumar en bares y restaurantes, y después en todos los espacios públicos. Pero hay que seguir adoptando muchas más medidas de prevención, empezando por campañas en los colegios e institutos. Son inadmisibles las tasas de adolescentes y jóvenes fumadores. Hay que favorecer de todas las maneras posibles que la gente no empiece a fumar o que deje de hacerlo, no criminalizando al fumador pero sí financiando los fármacos de deshabituación tabáquica, subiendo los impuestos para encarecer el producto, implantando la obligación de la cajetilla blanca, etc. Se trata de poner toda la carne en el asador de la prevención primaria. Estamos gastando muchísimo dinero en tratar a pacientes con cáncer de pulmón metastásico, con fármacos muy útiles pero muy caros, cuando atajar el tabaquismo salvaría muchas más vidas. No solo se evitarían muchas muertes por cáncer de pulmón, sino también por enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

- Un cribado que ha demostrado ya su eficacia es el de cáncer de colon y recto. Está ya implantado, aunque ha costado mucho, pero las tasas de respuesta son muy bajas. Solo el 48% de los murcianos de entre 50 y 69 años que son invitados a participar lo hacen.

- Hay que explicarle a la gente, mediante campañas de información, de que el cribado de colon es útil y salva vidas. No hay ninguna duda de que es un cribado coste-efectivo.

- Se está extendiendo la impresión de que la incidencia de cáncer aumenta en gente cada vez más joven. Por ejemplo, en cáncer de colon y recto. ¿Es así?

- En general, la incidencia esperada para casi todos los cánceres en los años próximos va ser mayor, por dos razones principales: cada vez vivimos más, y hay que recordar que el cáncer esta muy relacionado con el envejecimiento, pero, además, en los países industrializados vivimos peor o más expuestos a carcinógenos y agentes nocivos. No conozco los datos concretos del cáncer colorrectal, pero sí me gustaría señalar algo muy importante: se sigue incrementando de forma preocupante el número de casos de cáncer de pulmón en mujeres, que ya es el tercer tumor con mayor incidencia en nuestro país y el segundo en mortalidad. En Estados Unidos, hoy en día el cáncer de pulmón mata más mujeres al año que el cáncer de mama. Esto esta relacionado con el aumento del consumo de tabaco en mujeres en nuestro país a partir de los años 70. La nueva pandemia que supone el cáncer de pulmón en mujeres es, por tanto, reflejo de los cambios de las tasas de tabaquismo hace 40 o 50 años. Para dar un apunte de optimismo, habrá más cáncer pero también las curaciones y las tasas de supervivencia serán mejores.