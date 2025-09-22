José Antonio Cobacho, nuevo vocal en la Asociación Española contra el Cáncer

LV Murcia Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Consejo Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en la Región aprobó ayer el nombramiento de José Antonio Cobacho, presidente del Consejo Económico y Social y exrector de la Universidad de Murcia, y de Manuela González, médico y excoordinadora de Atención Temprana en el centro de salud de Santa María de Gracia en Murcia, nuevos vocales de la junta directa de la organización.

La AECC destaca de Cobacho que tiene una «dilatada y reconocida carrera profesional cuyos conocimientos adquiridos pondrá a disposición de nuestra Asociación como vocal dentro del Consejo Ejecutivo y Comité Permanente». De la doctora González Díaz, remarcan, ha compaginado su labor como médico con la de profesora asociada de la UMU, pero también de docente de prácticas.

Temas

Asociación Española Contra el Cáncer