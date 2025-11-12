La 5ª Jornada Solidaria del Colegio de Médicos de la Región de Murcia repasa la situación de la cooperación y el voluntariado sanitario Se han explicado los proyectos premiados con el galardón SOS 2024 y 2025 y se ha expuesto el marco normativo, opciones de mejora y el soporte para los médicos

Presentación de la 5ª Jornada Solidaria del Colegio de Médicos de la Región de Murcia.

El Colegio de Médicos de Murcia acogió la V Jornada Solidaria COM Región de Murcia, promovida para dar a conocer los proyectos humanitarios de las asociaciones que han sido premiadas por el Colegio con el Premio Solidario SOS durante los dos últimos años 2024 y 2025 e informar de los pasos y trámites que tienen que realizar los compañeros interesados en trabajar en cooperación internacional.

Así, representantes de las ONG Pediatría Solidaria, Itara y Azul en Acción (premios SOS 2024) y Cirugía Solidaria (premio SOS 2025) trasladaron a los asistentes a qué se dedican sus organizaciones, quiénes las integran y cómo han sido los proyectos a los que ha ido destinado el importe del galardón concedido por el Colegio, que asciende a un total de 17000 euros.

Estos proyectos fueron, respectivamente, el proyecto «Ayudando a Tsihombe (sur de Madagascar)»; «El milagro de ver» y la «Mejora de la asistencia médico quirúrgica e implantación del GNU Solidario Health 3.0 en el Hospital Regional de Dahra (Senegal)».

La jornada fue el escenario también para la intervención de Virginia Izura, vicesecretaria de la Organización Médica Colegial y su Fundación para la Cooperación Internacional; Isabel Ayala, gerente del Servicio Murciano de Salud y Juan José Almela, director general de Cooperación y Acción Exterior de la Región de Murcia, y Eloy Cánovas, de los servicios jurídicos del Sindicato Médico de la Región de Murcia, moderados por el responsable de cooperación en el Colegio de Médicos, Ernesto Pérez Flores.

Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial es la plataforma encargada de cubrir las necesidades en cooperación e intervención humanitaria sanitaria y apoyar acciones que mejoren el acceso a la Sanidad de las poblaciones más vulnerables en países en desarrollo, dando soporte a los profesionales que salen a terreno.

Es una plataforma de apoyo y asesoramiento para los médicos cooperantes, que dispone de seguro de vida, viaje, responsabilidad profesional y programa de atención psicológica; así como programas de formación y un registro de médicos cooperantes.

Uno de los requisitos más importantes para salir a terreno es disponer de un certificado de idoneidad profesional para trabajar o realizar labores humanitarias en el extranjero, que acredita la especialidad y que el profesional está habilitado para el ejercicio.

Los Premios Solidarios SOS del Colegio de Médicos de la Región de Murcia

Los Premios Solidarios SOS, convocados anualmente por el Colegio de Médicos, tienen como objetivo la financiación de proyectos y actividades de cooperación sanitaria, promovidos por médicos murcianos, relacionados con acciones de cooperación internacional en países en vías desarrollo y de economías de transición, o en colectivos nacionales en claro riesgo de exclusión social.

Esta ayuda de 17.000 euros puede ser solicitada por médicos colegiados en el Colegio de Médicos de Murcia o asociaciones de médicos, sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, así como ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro con un mínimo de 3 años de antigüedad en sus actividades, promovidas o integradas por médicos colegiados en la Región de Murcia.

Para optar a estos premios es fundamental la presentación de proyectos y acciones de cooperación internacional en países en vías desarrollo y de economías de transición o en colectivos nacionales en claro riesgo de exclusión social destinados a la realización de actividades del ámbito sanitario y socio-sanitario en temas como la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y equipamiento sanitario.

Como criterios de valoración para la adjudicación de las ayudas, la Comisión encargada de la concesión de los premios, valora la repercusión, relevancia e interés colectivo de la actividad a subvencionar, así como de los beneficiarios previstos.

El plazo de presentación de solicitudes suele establecerse de enero a marzo de cada año y los interesados pueden encontrar toda la información sobre las bases de la convocatoria y las solicitudes en la web del Colegio, del mismo modo que pueden ponerse en contacto con el Colegio para solicitar la información.

Presupuesto solidario

El Colegio de Médicos cree en la solidaridad como uno de los valores que fundamentan la Profesión, por lo que esta jornada mantiene el compromiso de la organización de eventos futuros enfocados a promocionar la cooperación internacional.

Tal y como trasladó el presidente del Colegio, Francisco Miralles, además del presupuesto anual destinado para el Premio SOS, el Colegio hace otras donaciones a ONG que se ejecutan a lo largo del año y entrega los beneficios de la tradicional Fiesta Infantil de Navidad a organizaciones que promueven campañas solidarias de protección a la infancia.

Con todo esto, el Colegio destina más del 1% del presupuesto global de la institución a labores humanitarias, materializando el artículo 5 del capítulo 2 del Código Deontológico, que subraya que «la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad».

