Jesús Aguilar: «Al paciente no podemos estar cambiándole el medicamento en función del precio»

El Auditorio Regional acoge desde este jueves las II Jornadas del Levante Farmacéutico, un evento que hermana a los colegios profesionales de la Región de ... Murcia y la Comunidad Valenciana, y que se celebra en un momento clave. El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, cargó durante la inauguración contra el nuevo sistema de precios de los medicamentos que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Sanidad. Se trata de un modelo basado en subastas periódicas (cada seis meses) para generar competencia, a la baja, entre las compañías farmacéuticas.

–Rechazan el nuevo sistema de precios recogido en el anteproyecto de la Ley del Medicamento. ¿Por qué?

– No podemos estar modificando los tratamientos de los ciudadanos en base a los precios de los medicamentos. La falta de adherencia a los tratamientos es un problema importante de salud. Tenemos que montar sistemas que contribuyan a mejorar esa adherencia, y no al contrario. No puede ser que a doña Paquita, con 92 años, le estemos dando un fármaco y mañana, porque hay una subasta de medicamentos, le demos otro. A nosotros nos parece un sinsentido, y creo que el propio Ministerio está recapacitando y dándose cuenta de que, para un modelo como el español, este no es el mejor sistema. Hay que tener mucho cuidado con la seguridad de los pacientes.

E anteproyecto de ley «El Ministerio está recapacitando y dándose cuenta de que el modelo que planteaba no es el mejor»

– ¿Por qué este sistema de subastas pondría en riesgo, en opinión del Consejo General, la viabilidad de algunas oficinas de farmacia?

– En España tenemos farmacias de muchos tipos: las situadas en la costa, las que cubren zonas muy despobladas, etc. Sería insostenible la gestión de este sistema planteado en el anteproyecto, porque supondría cambiar los medicamentos cada dos por tres. Eso llevaría consigo una repercusión económica que impediría a muchas de estas farmacias seguir dando ese servicio.

– Los problemas de abastecimiento de fármacos se han convertido en algo crónico en España. ¿Cuáles son las causas?

– El desabastecimiento es un problema muy importante, y no lo es solo en España, sino en toda Europa, aunque puede que aquí se agrave por otras situaciones. Según una reciente encuesta, los farmacéuticos europeos dedicamos 9 horas a la semana a buscar los medicamentos para los ciudadanos. Europa ha abandonado durante mucho tiempo un valor tan estratégico como el mundo del medicamento. Hemos dejado nuestra industria en manos de países asiáticos o de Norteamérica, y tenemos que ser autosuficientes en un tema tan importante como este. Por eso es muy importante el trabajo que se está haciendo ahora en Europa. Después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que Europa debe tener una estrategia farmacéutica. No podemos estar en faltas de suministro de medicamentos de manera constante y permanente. Los porcentajes son muchas veces engañoso. Puede que solamente haya desabastecimiento del 1% [de los fármacos], pero a mí lo que me importa es que justo esos medicamentos tienen a muchísimos pacientes detrás, que están preocupados por el acceso a ese tratamiento. Esta situación nos ha llevado a la propia corporación farmacéutica a crear un sistema que nos permite consultar, cuando llega un ciudadano a la farmacia, si un medicamento que necesita y está en falta está disponible en alguna otra farmacia. Pero nosotros no podemos solucionar el problema, lo que hacemos es ayudar a que ese problema no sea tan importante.

Desabastecimientos «Es un problema muy importante; Europa ha dejado la industria en manos de Asia y Norteamérica»

- Algunas voces señalan que España se ve especialmente perjudicada porque la industria prefiere otros mercados, ante el sistema de precios de la sanidad pública.

- Sí, eso es así.

- ¿Cómo puede abordarse ese problema? Porque si se suben los precios para que el mercado español le resulte más atractivo a la industria, podemos estar afectando al mismo tiempo a la sostenibilidad del sistema sanitario.

- Son equilibrios en los que hay que tener un poco de cuidado. Lo que no podemos tener son fármacos cuyo coste de fabricación para la industria es mayor al precio de venta. Hay que buscar ese equilibrio.

Papel asistencial «Si queremos que los cribados sean un arma de prevención, las farmacias tienen que participar»

- Reclaman un mayor papel de la farmacia en el sistema sanitario. En la Región de Murcia, participan en el cribado de colon y lo harán también en el de cérvix.

- Tenemos un problema de inequidad entre las comunidades desde el punto de vista de la prestación farmacéutica. Es algo de lo que he hablado esta semana en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Las comunidades tienen que contar con los farmacéuticos. Cada vez que se hace un proyecto, es un éxito. Luego lo reconocen, pero hay que ver lo que les cuesta [ponerlo en marcha]. Cataluña fue la primera comunidad en la que los farmacéuticos comenzaron a participar en los cribados. Ahí vimos que, al entrar en juego las farmacias, la adherencia [la tasa de participación de los pacientes invitados al cribado] pasó de menos de un 30% a superar el 50%. Si queremos que los cribados sean un arma de prevención, hay que contar con las farmacias. Lo que no entiendo es por qué les cuesta tanto contar con esa gran red: en España hay 55.000 farmacéuticos todos los días a pie de calle.