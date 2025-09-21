Inyección de ocho millones de euros en la Región de Murcia para la promoción y reconversión vitivinícola

LA VERDAD Murcia Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:55 Comenta Compartir

El sector vitivinícola regional recibe este año 8,12 millones de euros en diferentes líneas de ayudas articuladas por el Gobierno regional, según detalló la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Su titular, Sara Rubira, explicó que dentro de los diferentes programas de ayuda para el sector del vino este año destacan los más de seis millones de euros que se darán tanto para la promoción en terceros países como para apoyar las inversiones en bodegas.

«Este año son 16 bodegas las que han solicitado las ayudas para la promoción en terceros países y destinaremos 2,5 millones de euros para su asistencia a ferias internacionales y otros eventos con los que podrán crecer sus exportaciones», añadió. La consejera también informó de que siete bodegas invierten para mejorar sus instalaciones y para ello recibirán 3,5 millones en ayudas.

«Además, este año los productores han recibido más de 2 millones para la reconversión del viñedo y la cosecha en verde», indicó. Para la cosecha en verde este año se han recibido 180 solicitudes correspondientes a una superficie de 1.100 hectáreas, por un importe de ayuda de 1,62 millones de euros. Esta es una medida con la que mejorar la calidad de las uvas a vendimiar al reducir la cantidad de fruto en la vid cuando está en crecimiento. En referencia a la reconversión del viñedo, en este momento hay 19 productores que han iniciado la reestructuración de sus vides y recibirán 500.000 euros para ello.

Exportación a 112 países

Este año se prevé que la vendimia rondará las 45.000 toneladas, similar a las cifras del año 2024, cuando se vio afectada por las intensas tormentas de mayo. «Se registraron más daños en la zona del Altiplano frente a la Denominación de Origen Bullas, que sí espera un incremento en la recolección», señaló Rubira. Y añadió que «la calidad va a ser excepcional y que nuestros vinos seguirán siendo referentes».

El pasado año, las exportaciones de vino de la Región alcanzaron los 75 millones de euros y llegaron a 112 países de todo el mundo. Entre los principales destinos destacaron Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón o México.