Investigados en Caravaca de la Cruz por falsificar contratos de alquiler para extranjeros La Guardia Civil detecta 20 casos irregulares; la trama, operativa desde 2023, agilizaba el proceso de empadronamiento

LA VERDAD Jueves, 2 de octubre 2025, 10:48 | Actualizado 10:59h.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Caravaca de la Cruz la operación 'Faldo', una investigación iniciada para esclarecer una serie de irregularidades relacionadas con trámites burocráticos en el municipio, que se ha saldado, hasta el momento, con la identificación, localización e investigación de dos vecinos del municipio como presuntos autores de delito continuado de falsedad documental.

Durante la operación, que aún continúa abierta, los guardias civiles han detectado, hasta el momento, alrededor de una veintena de casos relacionados con la actividad ilícita ahora esclarecida.

Las actuaciones se iniciaron el pasado verano, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la operación para verificar una serie de indicios relacionados con una posible trama de irregularidades burocráticas en el municipio caravaqueño.

La investigación se inició a principios del pasado mes de agosto, cuando los guardias civiles detectaron ciertas irregularidades en el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en registro administrativo de los vecinos de Caravaca de la Cruz.

Los primeros pasos de la operación llevaron a los guardias civiles hasta una vivienda del casco antiguo caravaqueño, en la que supuestamente residía un elevado número de personas.

Los investigadores comprobaron que existía alrededor de una veintena de contratos de arrendamiento y que sus arrendatarios no residían en el domicilio de los contratos, por lo que se constató que eran falsificados y que se utilizaban para realizar el trámite de inscripción en la Oficina del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Todos los arrendatarios de estos contratos eran ciudadanos extranjeros que pretendían agilizar el trámite de obtención de un certificado de empadronamiento para, a su vez, cumplir con los requisitos para la realización de trámites posteriores, como la solicitud de permiso de residencia o la inscripción en los servicios de empleo y Seguridad Social.

Los guardias civiles también han averiguado que estas prácticas ilícitas se estaban realizando desde principios de 2023 y consistían en falsificar contratos de arrendamiento, sin el conocimiento del legítimo propietario de la vivienda, incluyendo en los contratos a ciudadanos extranjeros que no se ha podido verificar que hayan llegado a residir en la vivienda alquilada.

Las víctimas eran ciudadanos extranjeros en situación irregular

En algunas ocasiones, llegaban a falsificar en el mismo día dos contratos con distintos inquilinos. Se ha podido constatar que en todas las ocasiones los contratos habían sido suscritos con ciudadanos extranjeros en situación irregular.

La Guardia Civil ha identificado a un hombre y una mujer, arrendatarios de la vivienda objeto de la investigación, quienes confeccionaban, presuntamente, los contratos de alquiler falsificados. Los sospechosos han sido investigados y se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito continuado de falsedad documental.

Durante el desarrollo de la operación, que aún continúa abierta, la Benemérita ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.