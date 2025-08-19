Interior detecta en la Región 5.672 casos activos de víctimas de violencia de género Los datos demuestran que hay 3.118 mujeres víctimas de violencia machista que tienen con menores a cargo

El Ministerio del Interior detectó en el Sistema VioGén 5.672 casos activos de víctimas de violencia de género en la Región de Murcia, de los que 3.118 son con menores a cargo, según datos estadísticos publicados.

Según estas cifras publicadas por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que abarcaron hasta el 31 de julio de este año, del total de casos activos en la comunidad 4.653 son de riesgo bajo, 957 de riesgo medio, 61 de riesgo alto y uno de riesgo extremo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, en la Región hay 87 mujeres menores de 18 años, 1.600 de entre 18 y 30 años, 2.637 de entre 31 y 45 años, 1.265 de entre 46 y 64 años y 83 de 65 años o más.

Los datos de Interior también revelaron que existen 3.118 casos de mujeres víctimas de violencia machista que tienen menores a su cargo en la comunidad, de los que 109 presentaron riesgo -105 medio y cuatro alto- de ser agredidos por el maltratador de su madre. Además, hay 759 casos de mujeres con menores a cargo que presentaron una «especial relevancia», con uno en riesgo extremo, 58 en riesgo alto y 700 en riesgo medio.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el Ministerio del Interior detectó en el Sistema VioGén 104.187 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.866 fueron con menores a cargo. En concreto, 17 están en riesgo extremo, 1.070 en alto, 14.328 en medio, y 88.772 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encontraron activos, Interior señaló que existen 1.372 mujeres menores de 18 años; 26.107 de 18 a 30; 48.386 de 31 a 45; 25.890 de 46 a 64; y 2.432 de 65 o más.

Los datos de Interior reveló que hay 53.866 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.353 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 129 en alto y 1.220 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo» comentaron.

Igualmente, la estadística reflejó 11.398 casos con menores a cargo de «especial relevancia», con 15 de ellos en riesgo extremo, 995 en alto y 10.388 en medio. En estos últimos se detectó «una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal».

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.840; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.640; la Comunidad de Madrid, con 13.038; Canarias, con 6.655; Galicia, con 6.176; Castilla-La Mancha, con 5.653; Murcia, con 5.672; Castilla y León, con 5.446; Baleares, con 4.316; Extremadura, con 2.914; Aragón, con 2.504; Asturias, con 2.174; Navarra, con 2.095; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 959; Ceuta, con 276; y Melilla, con 234.