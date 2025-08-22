La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una protesta en Cartagena por las agresiones a sanitarios. J. M. Rodríguez / AGM

Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto

Los profesionales denuncian que sufren una media de 15 ataques semanales, la mayoría verbales, aunque también se registra violencia física

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:37

La violencia contra el personal sanitario se ha convertido en una de las grandes amenazas para el sistema de salud en la Región. Según datos ... del Observatorio Contra las Agresiones, hasta mediados de agosto se han declarado ya unas 450 agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone una media de 15 incidentes semanales notificados en la web del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo intento de veto de Vox a un rezo islámico en Las Torres de Cotillas
  2. 2

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  3. 3 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  4. 4

    La zona del soterramiento en Murcia ganará decenas de plazas de aparcamiento este otoño
  5. 5

    Iban Markitz: «Asier Goiria es un espectáculo; es un referente y un escudo para mí»
  6. 6 La curiosa estrategia de un centro de salud de Murcia para distraer a los niños en las consultas: «Qué maravilla»
  7. 7 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  8. 8 Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea
  9. 9

    Las obras del Espalmador, en Cartagena, avanzan con el soterramiento de las tuberías y el cableado
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto

Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto