Los institutos de la Región de Murcia comienzan las clases con las plantillas de profesores al completo La Consejería destaca que 29.000 docentes prestan servicio desde el primer día en los centros y que refuerza sus medidas contra el absentismo

LA VERDAD / EP murcia. Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:25

Cerca de 102.000 alumnos de Secundaria y Bachillerato iniciaron este jueves sus clases «con normalidad» en la Región de Murcia. En concreto, 76.592 alumnos se han matriculado en Secundaria y 25.398 lo han hecho en Bachillerato, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación y Formación Profesional. El nuevo curso escolar ofrece la mayor oferta educativa y el mayor número de docentes prestando servicio en la Región, con 29.000 en todas las etapas.

Una de las incidencias más destacadas se da en el IES El Bohío de Cartagena, donde el traslado a sus aulas de alumnos de un cercano colegio que sigue en obras hasta la próxima semana obligará a iniciar las clases con algunos días de retraso. No obstante, estudiantes de ESO pudieron realizar este jueves la presentación y este viernes lo harán los de Bachiller, según informaron fuentes de esa comunidad educativa.

El curso comienza sin contratiempos en cuanto a la plantilla de profesores. La Consejería Educación y Formación Profesional ofreció en el mes de julio todas las vacantes de docentes existentes, 5.500 plazas, cubiertas de forma voluntaria prácticamente en su totalidad.

Las plazas sin cubrir en julio, junto con las surgidas en la primera y la segunda semana de septiembre como consecuencia de bajas médicas, jubilaciones, permisos y reducciones de jornada, se han cubierto en los actos de adjudicación convocados en septiembre, de forma que el curso se ha iniciado en Secundaria y Bachiller con las plazas docentes al completo.

«Desde el Gobierno regional continuamos trabajando en la reducción del absentismo y el abandono educativo temprano, la mejora del éxito educativo y el incremento del acompañamiento emocional del alumnado con iniciativas como el 'Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental', y programas que ofrecen gran efectividad y tienen mucho éxito entre el alumnado como 'ConviveTEAM', 'Referen-T', 'Inclu-YO' o 'Icue'», dijo el consejero Víctor Marín.

Asimismo, se seguirá con el programa 'SupéraTE', que consiste en tutorías para reforzar lengua y matemáticas en grupos reducidos. El titular de Educación explicó que «estas medidas han permitido que la tasa de titulación en ESO haya aumentado dos puntos, hasta situarse en el 85%, mientras que en Bachillerato se ha incrementado un punto, alcanzando el 87,4%.

Los índices de alumnos que pasan de curso han mejorado en ESO y Bachillerato, con avances de entre uno y dos puntos. El progreso medio se sitúa en torno al 2% en ambas etapas.

Asimismo, ha disminuido en casi un punto el absentismo entre el alumnado en la Región, y se continúa trabajando en el 'III Plan Regional para la prevención e intervención en el absentismo escolar y reducción del abandono educativo temprano'. Además, más de 3.000 profesionales forman parte este curso de las plantillas de orientadores, docentes especialistas y personal no docente de apoyo educativo.