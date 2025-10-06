Los inspectores de educación exigen sus mejoras ya aprobadas Se concentrarán todos los lunes antes la Consejería para exigir que se les apliquen en las nóminas los pluses acordados hace casi dos años

Los inspectores de Educación vuelven a la carga con sus movilizaciones para reivindicar las mejoras salariales que fueron aprobadas hace casi dos años pero que aún no disfrutan. Los inspectores celebraron este lunes una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Formación Profesional para reclamar que se les aplique ya en sus nóminas el complemento aprobado hace dos años en la Mesa Sectorial de Educación que todavía no perciben. «Casi dos años después de que fueran acordados, los acuerdos que se alcanzaron en las negociaciones siguen sin aplicarse», denuncian los inspectores educativos.

El retraso, aseguran desde la Consejería de Educación, obedece a las dificultades jurídicas que la Administración está encontrando para ejecutar el acuerdo. La principal reivindicación de los inspectores es una mejora salarial que se negoció en mesa sectorial y ahora se encuentra en el proceso de tramitación, «ya que el acuerdo tiene complejidades jurídicas que se están intentando solventar, para su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno», aseguran fuentes de Educación.

Las reivindicaciones de los inspectores no han terminado. Según anunciaron este lunes, seguirán concentrándose a las puertas de la Consejería de Educación todos los lunes.

Los inspectores educativos reclaman entre otras cuestiones que la Consejería se haga cargo de un seguro de responsabilidad ante posibles accidentes en las visitas a los centros educativos. Este colectivo profesional, integrado por medio centenar de técnicos, utiliza sus propios medios de locomoción para desplazarse en su trabajo. Denuncian, además, el incumplimiento del acuerdo firmado en la Mesa Sectorial de Educación del 29 de noviembre de 2023 para que se les abone un complemento salarial y la actualización de las dietas por kilometraje. En este sentido, advierten de que si les ocurre alguna incidencia cuando tienen que visitar los centros educativos, la Consejería no se hace cargo de los daños. El complemento retributivo que reclaman los inspectores que sí que lo perciben el resto de cuerpos docentes, denuncian los afectados.