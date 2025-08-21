Inspeccionan 370 toneladas de limón de terceros países para prevenir plagas La Consejería colabora con Ailimpo para analizar el estado sanitario de las importaciones llegadas a la Región desde países extracomunitarios

Para un sector tan representativo de la Región como el de la comercialización del limón, las garantías sanitarias son fundamentales. Técnicos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca han inspeccionado en la actual campaña de limón más de 370 toneladas procedentes de terceros países. En colaboración con Ailimpo, la interprofesional del limón y el pomelo, se han realizado 28 controles en almacenes que procesan este producto procedente de países extracomunitarios. El objetivo, según detalla la Consejería en un comuniado es «garantizar la ausencia de plagas y garantizar que no se introduzcan nuevas enfermedades que puedan afectar a los cultivos regionales».

«Se realiza tanto una inspección visual como una toma de muestras para comprobar la ausencia de enfermedades que pongan en peligro a los cítricos de la Región de Murcia, principalmente mancha negra», destacó el secretario general de la Consejería, Francisco González Zapater. Lo explicó este jueves junto con el director de Ailimpo, José Antonio García, en la visita que realizaron a las instalaciones de la empresa Tana SA, en la pedanía murciana de Los Ramos, donde se hizo uno de estos controles. González Zapater señaló que se trata de controles adicionales a los que lleva a cabo Sanidad Exterior para las «partidas que tengan como destino almacenes de importadores de la Región».

Según González Zapater, desde el pasado año se han sumado los análisis de productos fitosanitarios, para asegurar su inocuidad respeto a la seguridad del consumidor.

El secretario general también destacó que en los últimos cinco años la importación de limón procedente de terceros países ha descendido un 29%. Una tendencia a la baja que se sigue manteniendo en esta campaña, con un descenso de 26% con respecto a la anterior.

El 65% de las importaciones de limón proceden de países intracomunitarios, principalmente Portugal y Países Bajos, frente al 35% que proceden directamente de países terceros, fundamentalmente Argentina, y en menor medida Sudáfrica. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las importaciones de limón a nivel nacional se cifra, en lo últimos cinco años, en unas 12.200 toneladas, frente a las más de 330.000 toneladas que exportamos.

