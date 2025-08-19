Industria realiza cerca de 300 inspecciones a las 44 ITV de la Región de Murcia Los inspectores han abierto tres expedientes sancionadores hasta junio, mientras el índice de rechazo se acerca al 19 por ciento, similar a la media nacional

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 10:55 Comenta Compartir

El equipo de inspectores de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha realizado ya cerca de 300 inspecciones de control y supervisión a las 44 estaciones fijas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que prestan servicio en la Región, según informó el titular de la Dirección General, Federico Miralles.

El director general explicó que todas las estaciones «están sometidas a una rigurosa normativa nacional» que exige la credencial de la Entidad Nacional de Acreditación y la correspondiente autorización administrativa, así como «una fiscalización constante por parte de la Dirección General de Industria, que realizó durante el pasado año 307 inspecciones, una cifra que vamos a superar ampliamente por el ritmo que hemos imprimido a las mismas».

Miralles señaló que hasta mayo se habían ejecutado 216 inspecciones, que subieron a finales de junio a las 266 y actualmente «están alrededor de las 300» y añadió que «la prioridad del Gobierno regional sigue siendo garantizar la seguridad».

En ese sentido, destacó que «el índice de rechazo regional para este 2025 se sitúa en el 18,71 por ciento, prácticamente el mismo que antes de la liberalización y en línea con la media nacional, que desde 2020 oscila entre el 17 y el 19 por ciento».

La labor de inspección durante los seis primeros meses del año -a la que se suma la que realiza también la Entidad Nacional de Acreditación- se ha traducido en la apertura de tres expedientes sancionadores, cifra que contrasta con la decena del 2024 y los 33 incoados en 2023: «si con más inspecciones hay menos expedientes, es que se están haciendo bien las cosas», remarcó el director general.

La Región de Murcia cuenta con un parque móvil de 1.267.378 vehículos, cifra que arroja una ratio de 28.804 vehículos por estación. Es decir: la mitad de la media nacional, que se sitúa en 57.425, y muy por debajo de comunidades autónomas como la Valenciana (103.889), Cataluña (89.590) o Andalucía (88.796). Esto se traduce en un mejor servicio y una mejor experiencia para el usuario: con menor tiempo de espera, mejor acceso al servicio y en mayor disponibilidad.

Desde la liberalización del mercado, hace ocho años, la Región pasó de contar con apenas ocho estaciones a 44, en un mercado en el que la competencia ha mejorado el servicio y eliminado prácticamente los tiempos de espera a los usuarios, con más de 150 líneas de inspección, además de suponer la creación de cerca de 700 puestos de trabajo y 55 millones de euros en inversiones.

Galardón de la Guardia Civil a la Comunidad Autónoma

Miralles recordó que el subdirector y el jefe de servicio de Industria, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas fueron galardonados con la Cruz de la Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, con distintivo blanco, como reconocimiento a la buena labor desarrollada por el Gobierno regional para mejorar la calidad de las ITVs y por extensión, garantizar una mayor seguridad vial.

«Recientemente, el departamento de Industria de Cantabria se puso en contacto con nosotros para trasladar allí nuestro modelo de gestión y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, principalmente la Guardia Civil», explicó el director general.

Una de las últimas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos puesta en marcha fue en La Unión, en septiembre de 2024, que da servicio a la zona del Mar Menor y La Manga, con tres líneas de inspección (camiones, vehículos ligeros y motocicletas) y un aforo previsto de unos 12.000 vehículos, con una inversión de medio millón de euros y la creación de cinco puestos de trabajo.