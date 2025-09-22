La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Avioneta para fotos en San Javier en julio de 2002. MITMA

Un incidente de dos helicópteros en la Región ayudó a mejorar la lucha aérea contra el fuego en España

La casi colisión de ambos aparatos que sofocaban un incendio en Calasparra es uno de los 24 accidentes de aviación civil investigados este siglo; en cuatro hubo fallecidos

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:27

La maniobra evasiva del piloto de un helicóptero que llevaba a bordo a una brigada de doce trabajadores evitó lo que pudo ser una tragedia ... durante las labores de extinción de un incendio en Calasparra. El incidente se registró a las 13.33 horas del domingo 23 de agosto de 2015, a unos 500 metros de la línea de fuego, donde se produjo una «cuasicolisión» entre un helicóptero de la clase Bell que aterrizaba y otro Kamov que despegaba. Este es uno de los 24 accidentes e incidentes de aviación civil (vuelos contra incendios, agrícolas, publicitarios, comerciales y de placer) ocurridos en la Región en lo que va de siglo, según la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil del Ministerio de Transportes. En cuatro de ellos hubo ocho fallecidos. La buena noticia es que en los tres últimos años no se ha registrado ningún accidente aéreo civil en la Región, siendo hasta ahora uno de los periodos más largos sin accidentalidad.

