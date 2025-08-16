Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU

El granizo, la huella de la sequía, la avispilla, el mercado americano o los aranceles de Donald Trump. La almendra murciana arranca su campaña en ... medio de una incertidumbre por su producción final y por el precio que podrá alcanzar a partir de septiembre cuando el sector del turrón se ponga en marcha de cara a Navidad. Sin embargo, este apreciado producto en la Región de Murcia afronta otros muchos problemas, desde los climatológicos hasta las guerras comerciales.

La recolección ha comenzado en el Campo de Cartagena y continúa por la comarca del río Mula, con un mes de precampaña donde las ganancias en origen han estado bajas. Con 75.000 hectáreas y 14 millones de almendros en la Comunidad, el sector está a la espera de ver si se cumple la previsión de alcanzar las 5.500 toneladas este año, cuando el pasado no llegó a 3.000 por el ciclo de sequía en el que estaba inmerso el sureste español.

Las cifras están todavía muy lejos de las 11.000 toneladas que sacaban los agricultores de media hace ya varias campañas. España es el primer país productor de almendra de la Unión Europea, pero también el que más importa de Estados Unidos. La llegada de este fruto seco desde el otro lado del Atlántico solo tiene que superar una tarifa mínima que ronda entre el 2% y el 5%, mientras que el reciente acuerdo entre Bruselas y la Administración del presidente Donald Trump impondría un arancel de 15% a la almendra española si quiere entrar en el país norteamericano.

«Hay operadores que están exportando a EE UU almendra marcona de muy buena calidad, allí hay un buen nicho de mercado, pero ahora habrá que pagar un 15% más. Que los productores americanos estén exentos de aranceles nos tiene realmente molestos», explica Pedro Guerrero, responsable del sector de Frutos Secos en la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam).

Esta situación ha llevado a operadores e intermediarios españoles a aprovisionarse rápidamente de almendra americana más barata, apunta Diego Tárraga, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Jumilla: «Tienen estocaje de almendra de EE UU para abastecerse dos años. La estrategia que han seguido siempre los productores americanos es colocar sus excedentes en los mercados europeos». Esto colapsa el comercio nacional y hunde los precios, denuncia. Con los vinos pasó al revés, y las bodegas murcianas aumentaron las ventas a norteamérica.

«Nos da miedo otra tormenta»

La Mesa de los Frutos Secos, liderada por la Consejería de Agricultura y a la que asisten COAG, Asaja, UPA, Fecoam y Aeofruse, ha ido en los últimos meses atinando las previsiones sobre la cosecha de esta campaña, muy afectada por el granizo y con importantes pérdidas en el Altiplano o Mula, con fincas afectadas hasta en un 100%. Las lluvias de marzo permitieron «estabilizar los árboles a nivel vegetativo» apunta Tárraga, tras tres años de dura sequía que dejó por los suelos la producción en el secano rabioso y provocó la muerte de almendros.

«Hay muchas prisas por recoger. Tenemos miedo a otra tormenta ahora en verano por los daños que ha ocasionado el granizo hasta ahora», subraya Guerrero, «la calidad es extraordinaria, el tamaño también, tenemos una almendra llena de ácidos grasos saludables y antioxidantes, y buenas condiciones organolépticas». Las pocas operaciones comerciales que se han visto permiten vaticinar un precio en origen un poco más elevado que el año pasado, cuando rondaba entre los 5,4 y 5,5 euros el kilogramo.

«Existe la expectativa de superar los seis euros en pepita. Este año está lleno de incertidumbre por los aranceles y costes muy altos, y esperamos que haya un diferencial de precio entre ecológica y convencional», detalla el de Fecoam, mientras que el representante de COAG cree que el precio no subirá tanto, a falta de saber cómo se moverá el mercado el mes que viene: «Los precios para el agricultor llevan estancados varios años». Añade que España «nunca llegará a ser un mercado en potencia como EE UU, pero la calidad de la almendra regional no es comparable con la californiana».

Los productores murcianos esperan abrir para la campaña que viene una vía comercial sólida con China, donde quieren vender la almendra para algún producto transformado, pero gourmet. «No tenemos cantidad suficiente para abastecer todo el país asiático, pero podemos ofrecerles un producto de alta calidad», destaca el portavoz de estas cooperativas.

Técnicos en el campo y más ayudas para combatir la avispilla

El combate contra la avispilla del almendro lleva a los agricultores de cabeza. La falta de control en parcelas no profesionales, poco conocimiento técnico por parte de los productores o las restricciones en el uso de fitosanitarios son los problemas a los que deben hacer frente el sector de los frutos secos. COAG ve que todas las medidas adoptadas hasta ahora no logran deshacer la presión de esta plaga y pide más fondos de la Comunidad para invertirlos en asesoramiento y la presencia de técnicos en el campo, sobre todo para ensayar las prácticas más útiles con los titulares de las fincas que acaben con la avispilla.

Fecoam recuerda que se ha pedido a los ayuntamientos y a la Consejería de Fomento que eliminen los ejemplares sin cuidado y que crecen como reservorios al lado de los caminos. También reclaman ayudas directas tanto al Ministerio como a la Comunidad para hacer frente a los gastos de la gestión de esta plaga, que llegan a subir hasta los 150 euros por hectárea por lo complejo de eliminar los frutos dañados.