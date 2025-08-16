La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Almendras dañadas por el granizo del mes de mayo en la comarca del Altiplano. Javier Carrión / AGM

Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU

El sector regional prevé cosechar 5.500 toneladas de muy buena calidad, en un mercado donde pesan los aranceles de Trump y el dominio del fruto americano, más barato

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:10

El granizo, la huella de la sequía, la avispilla, el mercado americano o los aranceles de Donald Trump. La almendra murciana arranca su campaña en ... medio de una incertidumbre por su producción final y por el precio que podrá alcanzar a partir de septiembre cuando el sector del turrón se ponga en marcha de cara a Navidad. Sin embargo, este apreciado producto en la Región de Murcia afronta otros muchos problemas, desde los climatológicos hasta las guerras comerciales.

