Impulso en la Región de Murcia a la formación de talento investigador con 2,3 millones de euros La convocatoria permitirá renovar 62 contratos predoctorales y sumar 24 nuevos, con proyectos en universidades y centros de la Comunidad

LA VERDAD Murcia Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:56

El Gobierno regional aprobó la semana pasada una inversión de 2.373.660 euros para financiar ayudas a la formación de personal investigador predoctoral en la Región de Murcia (lo que incluye tanto la renovación de ayudas concedidas en años anteriores por importe de 1.771.740 euros, como nuevas adjudicaciones, por valor de 601.920 euros), garantizando así la continuidad y ampliación del programa.

Se trata de una iniciativa que gestiona la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología, integrada en la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y que tiene como finalidad apoyar a titulados universitarios que desean especializarse mediante la realización de una tesis doctoral.

El consejero de Universidad e Investigación, Juan María Vázquez, destacó que «estas ayudas permiten que jóvenes titulados desarrollen una carrera investigadora sólida y competitiva, con proyectos que responden a los retos sociales, económicos y ambientales». Vázquez subrayó además que «la investigación es una herramienta esencial para generar conocimiento, transferirlo a la sociedad y abrir nuevas oportunidades de empleo y desarrollo».

En total, las convocatorias permitirán renovar 62 contratos actualmente en vigor, de los que 16 corresponden a la modalidad de tesis doctorales que se desarrollan en colaboración con empresas, y además se van a conceder 24 nuevas ayudas, todas ellas con una duración de cuatro años.

Los jóvenes investigadores se integrarán en proyectos de I+D+i desarrollados en las universidades de la Región y en organismos públicos de investigación, lo que amplía la capacidad científica de la Comunidad Autónoma.

Variedad de ámbitos

Los trabajos de investigación abarcan una amplia variedad de ámbitos. Algunos de ellos se centran en la salud y el bienestar, como los avances en biomarcadores no invasivos para el ganado porcino, la detección temprana de enfermedades combinando biomarcadores circadianos e inteligencia artificial, o el papel de la melatonina en la inflamación crónica de la piel. Otros se orientan hacia las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, como la creación de una plataforma de e-Health para el seguimiento de pacientes con deterioro cognitivo.