«No tenía ni idea de pesca, pero ya diferencio un lucio de un cangrejo» Antonio Aráez muestra su aplicación. / J. CARRIÓN / agm Antonio Aráez es el creador de la «app» Wefish QuizGame Viernes, 7 junio 2019, 08:18

Natural de Sangonera la Verde, Antonio Aráez es un fan de la informática desde los 14 años. Este joven, graduado en Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, es programador de Swift para dispositivos iOS. La tecnología siempre ha sido una de sus pasiones y, junto a sus compañeros de instituto, consiguió en 2012 un primer premio a un proyecto científico en robótica. Ahora ha lanzado como parte de su Trabajo de Fin de Grado una aplicación relacionada con el mundo de la pesca, llamada WeFish QuizGame.

- Una aplicación de pesca en su TFG. ¿Cómo surge la idea?

-Quería poner todos mis conocimientos en una aplicación móvil y cuando surgió la idea de WeFish QuizGame lo tuve claro. Me llamaba la atención el lenguaje de programación y la idea de trabajar en una 'startup'. Al principio pensé que crear el juego sería algo sencillo, pero a medida que tomaba forma y surgían nuevas ideas y funcionalidades se iba convirtiendo en algo muy complejo. A mí los retos me gustan, así que he acabado disfrutando mucho.

- Estando relacionada con la pesca, ¿ha tenido algún contacto previo con este mundo?

-Si soy sincero no tenía ni idea sobre el mundo de la pesca, pero poco a poco he ido aprendiendo sobre este deporte. Llevo más de un año viendo fotos de pescadores y por fin soy capaz de diferenciar un lucio de un cangrejo.

- ¿La aplicación le ha sido útil a quienes va dirigida?

-El juego es ideal para pescadores y amantes de la pesca deportiva; pone a prueba sus conocimientos sobre su deporte favorito.

- ¿Qué nos podemos esperar de este juego?

-En él encontramos horas de diversión con sus tres modos de juego, donde tendremos que responder correctamente a preguntas sobre capturas originales de peces de todo el mundo. Hay lances fantásticos que son dignos de admiración. Lo bueno es que, además de ser un juego entretenido, también aprendes.

-Cubrir esas horas de diversión llevará un arduo trabajo de documentación...

-Ha sido una experiencia única y muy enriquecedora y he tenido que afrontar nuevos retos cada día y poner a prueba todos mis conocimientos.

- ¿Ha contado con ayuda para ello?

-QuizGame es el resultado de un gran trabajo en equipo, desde la etapa de planteamiento hasta la de diseño. Nunca he tenido ningún problema en preguntar dudas sobre la aplicación, y cuando mis compañeros han visto una mejora me han enseñado la mejor manera de llevarla a cabo. Estoy muy agradecido por su apoyo; sin ellos no lo habría conseguido.

- ¿Cómo han valorado los profesores el trabajo?

-En realidad, todavía no me han evaluado, ya que el proyecto lo presento el día 18 de junio. Espero que les guste.

- Ahora, ¿cuáles son sus proyectos futuros?

-WeFish QuizGame acaba de nacer, pero todavía tengo muchas ideas y propuestas que estoy seguro que mejorarán la experiencia del juego. Por otra parte, estoy matriculado en la Universidad de Murcia, así que mi idea es acabar Ingeniería Informática y ya veremos en un futuro, no me cierro puertas. Esto acaba de empezar.