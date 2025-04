Los hoteles rozan el lleno este puente gracias a las reservas de última hora

Después de la amenaza que supuso la lluvia para el inicio de la Semana Santa, el sector turístico de la Región respira aliviado este puente ... gracias a la previsión de buen tiempo que existe en la totalidad de la Comunidad. La ausencia de precipitaciones ha animado las reservas en hoteles y establecimientos hosteleros. La ocupación rozará el lleno gracias a las reservas de última hora que se han formalizado, lo que permitirá que, al final, la Semana Santa arroje, según las previsiones, las mismas cifras que el año pasado. En el caso de la ciudad de Murcia, los hoteles estarán «llenos» hoy. Así lo asegura el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Felipe Saldaña.

De cara a mañana, la ocupación estará por encima del 90%, al igual que sucedió este Jueves Santo. La hostelería en Murcia también está repleta. «No se puede comer sin cita previa. El buen tiempo reactivó las reservas», apunta Jesús Jiménez, de HoyTú.

IMPACTO ECONÓMICO 110 millones fue el impacto económico que generó la campaña de Semana Santa en la Región el año pasado, según los datos del Instituto de Turismo. La previsión para este año es que se alcance una cifra similar gracias a la llegada, sobre todo, de turistas nacionales.

El precio medio de las habitaciones de hotel en Murcia está previsto que crezca un 5% este puente. En cuanto al inicio de semana, la ocupación en lunes, martes y miércoles fue del 50%, por lo que Felipe Saldaña reclama que «se potencie más la campaña turística de Semana Santa para estos primeros días y así poder atraer más clientes durante todo este periodo festivo».

En Lorca, la hostelería y los hoteles estuvieron ayer llenos. La misma previsión existe para hoy, que es cuando se pondrá fin a los días grandes de la Semana Santa en la Ciudad del Sol. En cuanto a Cartagena, desde Hostetur, que engloba al 90% de los establecimientos existentes en la Costa Cálida, su presidente, José Catalá, cifra la ocupación hotelera «entre el 85% y el 87%, al igual que sucedió el año pasado». Destaca que el turista nacional, al igual que sucede en Murcia y Lorca, es el que ha realizado más reservas, que han experimentado «un fuerte repunte esta misma semana».

Al respecto, Catalá apunta que las «operaciones de última hora» han reactivado la ocupación para este puente, sobre todo, en la zona de costa porque «este ámbito se ve más afectado por los cambios de tiempo, ya que la gente hace las reservas para descansar, tomar el sol y disfrutar de la playa, algo que, si llueve, no pueden hacer». Por ello, ante la previsión de buen tiempo, las reservas en los establecimientos de costa «han superado el 90%». José Catalá explica que, «durante todo el año, el 80% de nuestros clientes son nacionales y el 20% extranjeros, y esta dinámica se acrecienta en Semana Santa».

Desde Aloja Región de Murcia, la asociación de viviendas y propietarios turísticos, su presidente, Gregorio Morales, señala que la ocupación estos días alcanza el 85%. Sitúa las zonas del centro de Murcia y Cartagena como las más demandadas, aunque también explica que «en Mazarrón, La Manga y el Mar Menor se ha experimentado un repunte importante en los últimos días».

Mejores comunicaciones

El buen tiempo favorecerá que sea «una Semana Santa fuerte», apunta. Aún así, se muestra reivindicativo y señala que «es urgente mejorar las comunicaciones. El AVE tiene que llegar a Cartagena porque no puede ser que se tarde ocho horas en ir en tren de Barcelona a Cartagena». También apuesta por «reforzar las conexiones desde el aeropuerto para que la Región no se quede en desventaja con respecto a otros destinos, como Alicante». Asimismo, apuesta por «diversificar la oferta turística para que todo no sea sol y playa», así como por «potenciar la promoción en el exterior». La Semana Santa tuvo el año pasado un impacto económico de 110 millones, según los datos que maneja el Instituto de Turismo de la Región. Como las previsiones de ocupación son este año similares a las de 2024, estiman que el retorno económico vuelva a rondar este año la misma cifra.

En cuanto a la importancia que tiene el turismo nacional en este puente en la Región, el Instituto de Turismo señala que Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía son las regiones de las que llegan más visitantes a la Comunidad. Del extranjero, los turistas que llegan son, principalmente, de Francia y Reino Unido.

La celebración de la Semana Santa también tiene impacto en el empleo. Según Randstad, en la Región se han firmado 3.745 contratos, lo que constituye un incremento del 5,8% con respecto al año anterior, cuando se formalizaron 3.540 contrataciones. El aumento registrado en la Comunidad es superior al de la media nacional. Los camareros y los cocineros han sido los perfiles más demandados.

Atascos en el cinturón de Murcia en el inicio de la operación salida

El comienzo del puente provocó retenciones de tráfico en el cinturón de Murcia. Conforme avanzó la jornada, los atascos fueron en aumento. A mediodía, las colas eran de varios kilómetros. Además, un accidente en la A-30, en dirección Murcia a la altura de Molina de Segura, también dificultó la circulación por este ramal. El suceso tuvo lugar sobre las once de la mañana. Asimismo, en la circunvalación de Murcia, sentido Cartagena, se produjeron retenciones.

En la zona de costa, los accesos a La Manga y Cabo de Palos también sufrieron atascos. La circulación fue especialmente complicada alrededor de las 13.00 horas. Lo mismo sucedió en los accesos a zonas del Mar Menor, como Lo Pagán y Santiago de la Ribera. La Dirección General de Tráfico (DGT) informó ayer de que está previsto que en la Región de Murcia se produzcan 436.000 desplazamientos con motivo del puente de Semana Santa, que finalizará el próximo lunes 21 de abril. 216 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil estarán desplegados por las carreteras de la Comunidad.