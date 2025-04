Los hospitales de la Región de Murcia suspenden cirugías de tarde ante la previsión de que el apagón pueda alargarse Los grupos electrógenos han permitido que la actividad se mantenga con normalidad durante la mañana en los centros hospitalarios, pero en Atención Primaria muchos profesionales no han podido acceder a las historias clínicas y la receta electrónica, o lo han hecho con dificultad

Javier Pérez Parra Lunes, 28 de abril 2025, 15:22 Comenta Compartir

Los hospitales de la Región de Murcia están suspendiendo cirugías de tarde como una medida de prudencia, ante la posibilidad que el apagón se alargue. Fuentes del Virgen de La Arrixaca y el Reina Sofía confirman la suspensión de la actividad quirúrgica programada para la tarde, de forma que solo se llevarán a cabo operaciones urgentes. En el Morales Meseguer, la actividad en los quirófanos se suspendió ya durante la mañana, tras el apagón, ante la necesidad de comprobar que la central de esterilización funcionaba correctamente.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) informó de que los grupos electrógenos han permitido mantener, en general, la actividad en los hospitales con normalidad durante la mañana de este lunes. Todos los hospitales del SMS disponen de grupos electrógenos «para suministrar electricidad a sus servicios en caso de fallo o caída de suministro», con el objetivo de «garantizar la asistencia sanitaria y la seguridad de los pacientes». De esta forma, los centros hospitalarios pudieron continuar con su actividad en servicios clave como UCI o Reanimación, y también se pudieron llevar a cabo pruebas diagnósticas.

Los centros de salud tuvieron en general más problemas. En algunos se pudo continuar la actividad con más normalidad que en otros. «Podemos utilizar los ordenadores gracias a un equipo electrógeno, pero las interconsultas van muy lentas o no van», explicaba Pepe Martínez, médico en el centro Jesús Marín de Molina de Segura. «Sufrimos un apagón general, las líneas telefónicas están caídas y no funciona nada. No podemos acceder a la historia clínica ni a la receta electrónica», advertía por su parte Juan María Fernández, médica en el centro de salud de Moratalla.

El Servicio Murciano de Salud informó a primera hora de la tarde que ha dado «instrucciones a las áreas de salud para priorizar la atención sanitaria urgente, hasta que regrese el suministro de electricidad». En este sentido, «se están valorando las intervenciones programadas que se pueden demorar».