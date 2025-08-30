Los hogares murcianos gastan 130 euros más en alcohol y tabaco que la media

Los hogares murcianos fueron los que más dinero gastaron en bebidas alcohólicas, tabaco y drogas en 2024. Pese a que se produjo un descenso del ... 2,5% con respecto a la cantidad dedicada el año anterior a este mismo concepto, las familias de la Región destinaron un total de 576,2 euros a esta partida, casi 130 euros más que la media de sus vecinos (446,8).

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias de la Comunidad gastaron el pasado año la cifra récord de 33.001,9 euros (1.043 euros por debajo de la media nacional), lo que supuso un crecimiento del 3,6% con respecto a 2023. Esto coloca a la Región de Murcia en la mitad de la tabla, lejos de comunidades que tradicionalmente encabezan esta clasificación, como Madrid (39.317,6), Baleares (38.284,9), Cataluña (37.409) y País Vasco (36.313,3) y por encima de otras como la Comunidad Valenciana (32.684,6) y Andalucía (30.145,1).

El aumento del gasto en los últimos meses, que viene impulsado tanto por la inflación como por las diversas subidas salariales que han sido aprobadas para amortiguarla, tiene como principales protagonistas la vivienda y el carro de la compra. En la Comunidad ambos conceptos supusieron el pasado año un bocado del 46,2% del presupuesto de las familias.

Cabe destacar que pese a que en 2024 la economía estuvo marcada por la desaceleración de la inflación, esta siguió elevada, en la Región especialmente en el capítulo de los alimentos, ya que en diciembre del pasado año con respecto a 2023 el IPC se situó en el 3,7%, pero alcanzó el 11,6% en alimentación.

Los datos apuntan a que en la Región, de cada 100 euros casi 28 fueron a cubrir los gastos de la vivienda y suministros como agua, gas y electricidad. De media las familias pagaron 4.880 euros de alquiler. A nivel nacional, la vivienda tuvo un mayor peso al suponer el 32,4% del total.

El 18% va a la cesta

El segundo gran protagonista del incremento en el desembolso fue la alimentación. La comida y las bebidas no alcohólicas acapararon algo más de 18 de cada 100 euros que gastaron las familias en 2024, hasta alcanzar un total de 6.066,5 euros, esto son 676 euros más que la media de España, donde su peso en el total fue del 15,8%.

En las casas de la Región, la carne (1.382 euros), el pan y cereales (820 euros) y la leche, huevos y otros lácteos (759 euros) fueron los productos que más peso tuvieron. Con respecto a 2023, el presupuesto en alimentación subió un 1,6%, seis décimas más que la media del país.

La siguiente partida que más importancia tuvo en las cuentas familiares fue el transporte, que en la Región se llevó 12,3 euros de cada 100, casi un punto más que en España. El combustible del vehículo se comió la porción más grande de este concepto, 1.444,6 euros en la Comunidad frente a los 1.227,3 en España.

El otro grupo que devoró una parte considerable del fondo de los hogares fue el de la restauración y los servicios de alojamiento. Supuso casi el 10% de los gastos totales, en línea con el aumento nacional.

Educación se dispara

Pese a ser la vivienda, el carro de la compra, el transporte y la restauración las partidas a las que las familias destinan un porcentaje superior de su presupuesto, no fueron las que mayores subidas experimentaron con respecto al pasado año. El crecimiento interanual más destacado tuvo lugar en los grupos que tienen un menor peso en el total. De este modo, los servicios de educación, en los que se incluyen los gastos relativos a las diferentes etapas escolares así como enseñanza no relacionada con el sistema educativo, se elevaron un 41,3% en relación a 2023, hasta alcanzar los 559,4 euros. La enseñanza superior (330,1 euros) e Infantil y Primaria (112,5) fueron las que más aumentaron. A nivel nacional el incremento fue del 13,9% pero el pago medio fue apenas seis euros inferior al de la Región.

El dentista tira de la sanidad

La sanidad es otro de los grupos que mayor crecimiento vivió en los últimos doce meses, al estirarse el gasto privado de las familias en un 30,6%, 20 puntos más que la media de España. En la Región de Murcia la inversión total en sanidad fue de 1.390 euros y el mayor desembolso en esta partida lo protagonizaron las visitas al dentista (615 euros).

La tercera partida que más creció fue la del cuidado personal y la protección social, al ampliarse un 9,5% en el último año. El desembolso total de los hogares murcianos fue de 1.470 euros, casi 250 euros por encima de la media nacional. Al bajar al detalle, fueron los aparatos y productos para el cuidado personal (630,7 euros) y la peluquería y estética (449,8 euros) los que más recursos consumieron.

Por el contrario, el capítulo en el que hubo un descenso porcentual más acentuado fue el de actividades recreativas, deporte y cultura, al que los hogares murcianos destinaron 1.421,5 euros en 2024, un 9,6% menos que en 2023 y 450 euros por debajo de la media del país. Aquí la mayor cantidad de dinero fue destinada al turismo (329 euros), seguida de los cuidados de las mascotas (259,3 euros) y los servicios recreativos y deportivos (249,7).