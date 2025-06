La hazaña de Carlos Alcaraz sobrevuela el acto del 9-J

El gran protagonista del acto institucional del Día de la Región de Murcia no se encontraba presente en el teatro Romea de la capital ni ... recibía ninguna de las medallas de oro, pues ya la tiene desde 2022. El nombre que estaba en boca de todos era el de Carlos Alcaraz Garfia, el murciano de 22 años que ha asombrado al mundo entero tras su hazaña en la final de Roland Garros, en la que remontó dos sets a Jannick Sinner para proclamarse bicampeón del torneo sobre la tierra batida de París.

En los corrillos previos a la entrada al evento, raro era el que no comentaba acciones del épico partido de tenis, que causó un auténtico subidón en los presentes en un fin de semana que agridulce para el deporte, pues si bien la victoria de Alcaraz fue la cara, la cruz la pusieron la derrota de la Selección Española por penaltis en la Liga de Nacionales y la eliminación del Real Murcia en la fase de ascenso a Segunda División. Este último chasco afectó sobremanera al vicepresidente de la Asamblea Regional, Miguel Ángel Miralles, quien admite que durmió mal la noche del sábado por el disgusto.

Al tenista de El Palmar se refirieron en sus discursos el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien lo destacó como ejemplo del «coraje, la tenacidad y la determinación de las gentes de Murcia», y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien cree que, cuando se recuerde la mítica final de Roland Garros 2025, el nombre de la Región estará presente. Al decir estas palabras, la imagen de Alcaraz con la Copa de los Mosqueteros apareció en el teatro, lo que levantó el mayor aplauso de la mañana de este lunes.

También el acuerdo para los Presupuestos de la Comunidad sobrevoló el ambiente. Francisco Lucas, secretario general del PSRM, volvió a insistir en pedir a los populares que rompan el acuerdo con Vox y apuesten por «la moderación» a la que apeló Miras en su discurso. No parece que el PP esté por la labor de romper con Vox, a tenor de las palabras del portavoz parlamentario, Joaquín Segado, quien fija en la segunda quincena de julio la fecha para la aprobación definitiva de los Presupuestos. Es decir, que a los diputados les tocará trabajar en verano. Al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, se le notaba satisfecho y aliviado con el acuerdo para las cuentas públicas, al igual que a la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, con la ley de simplificación. Sus caras eran como las de los estudiantes que encaran las vacaciones con sus asignaturas aprobadas.

De Vox solo acudió al acto institucional el diputado y expresidente Alberto Garre, un fijo de estos eventos desde 1991. Además de manifestarse contrarios al estado autonómico, el partido de Santiago Abascal reivindica como Día de la Región el 2 de febrero, fecha de la entrada de las tropas del rey aragonés Jaime I entraron en la Murcia musulmana, en 1266. También faltaron los dos diputados de Podemos en la Asamblea, María Marín y Víctor Egío.

La felicidad de los premiados

De los premiados, fue muy arropado por los socialistas el gestor cultural José Manuel Garrido. No en vano, fue el cabeza de lista por la Región en las elecciones generales de 1982, en las que Felipe González logró 202 escaños. «¡Menudas mayorías sacábamos!», decía el exdiputado, delante de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, con quien intercambió teléfonos.

José Manuel Garrido fue el único de los galardonados que no pasó por la rueda de comparecencias ante los medios de comunicación en la antesala del Romea. Todos los distinguidos -un total de 18, 4 más que el pasado año- agradecieron el premio, revelando muchos que fue el propio López Miras quien le comunicó la concesión de la medalla. «Me dijo: 'me da igual si quieres o no, te la vamos a conceder'», contó el escultor Hernández Navarro.

«Cuando nuestro querido presidente nos lo anunció el pasado 8 de abril, en el Palacio San Esteban, fue toda una sorpresa, nuestra imaginación no llegaba a eso. Un reconocimiento de este tipo simboliza que el pueblo gitano está presente en la sociedad murciana y que sus símbolos, historia y diversidad deben ser recordados y ensalzados», indicó Sara Cortés, secretaria autonómica de la Fundación Secretariado Gitano.