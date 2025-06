Una guía de acompañamiento espiritual para cumplir los deseos de final de vida

Lydia Martín Lunes, 9 de junio 2025, 01:31 Compartir

Cuando la vida se acerca a su final, muchas personas empiezan a hacer balance de sus experiencias y los momentos que quedan en su memoria, pero también albergan anhelos y deseos de cómo quieren que sea su despedida. En esta fase en la que brotan preguntas trascendentales y existenciales de forma intensa, y también miedos, el acompañamiento de los profesionales que trabajan con este tipo de pacientes parte del respeto a las creencias de cada persona, así como a sus valores y voluntades, entre las que se incluyen la religión o la espiritualidad; un conjunto de posibilidades que requiere a los sanitarios tener herramientas y conocimientos que permitan un acompañamiento acorde a las necesidades de cada persona.

En este contexto, el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación 'la Caixa', activo desde el año 2008, ha creado una guía que contempla todas las religiones para que los profesionales tengan las herramientas necesarias y puedan ayudar a las personas para recibir apoyo y acompañarles espiritualmente en esta última fase de sus vidas. Este proyecto se desarrolla en distintos hospitales de la Región, como Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Los Arcos, incluyendo asistencia domiciliaria, pero a raíz de la Pandemia se extendió también a residencias para llegar a las personas mayores.

Sofía Reverte es psicóloga sanitaria y se encarga de desarrollar el programa en cinco residencias entre Lorca, El Palmar, Murcia y Alhama, siendo responsable de residencias del equipo de atención psicosocial de Fundación 'la Caixa'. «Basamos al intervención sobre lo que para esa persona es importante, porque eso es la espiritualidad, que va más allá de la religión», cuenta sobre el proyecto, recalcando que el enfoque humano de la persona y el trato individualizado son dos de sus grandes pilares. Por eso, en el caso de que el paciente profese alguna religión, estos profesionales tienen que buscar información para llevar a cabo su final de vida acorde a sus valores, preguntándoles qué es importante para ellos y qué no. También es importante, indica, el documento de voluntades anticipadas, que intentan gestionar para saber cómo quieren que sea el momento de su despedida.

La psicóloga Sofía Reverte cuenta que mayor deseo que comparten es «irse tranquilos y morir en paz, sin sufrir»

El mínimo de seguimientos se adapta a cada usuario, según sus necesidades y estado, aunque desde la primera sesión «ya se nota el relajamiento psicológico y emocional de tener a una persona que te está escuchando, que está teniendo en cuenta qué es importante para ti», comparte. Una vez los escucha, contacta con los miembros de los equipos receptores del proyecto para poder hacerlo realidad. Aunque no siempre es posible, ya que la psicóloga indica que es muy habitual que estas personas estén preocupadas por conflictos familiares que a veces no se pueden resolver. «Intentamos tranquilizarlos y que ellos sean conscientes de que los hijos también son personas mayores, y que aunque nos gustaría que las cosas salieran de una forma y la familia estuviese unida, ellos también tienen sus propias decisiones», afirma. No obstante, intentan trabajar todo lo que esté en su mano, atendiendo también a familiares y apoyándoles, porque «muchas veces hay un sentimiento de culpa en ellos».

Muchos de estos pacientes transmiten su miedo a que puedan tener cualquier deterioro cognitivo, especialmente las que son más conscientes, y que eso haga que su final de vida no sea tal y como tenían previsto. A nivel de ritos, «muchos no quieren ser incinerados, sino tener un rito más tradicional».

En este programa, sus profesionales intentan transmitir la relevancia de sus vidas y hacen hincapié en el legado de estas personas y todos los aspectos que pasan por alto a estas edades, como qué han aportado a familiares como en los trabajos que han podido tener. El mayor deseo que comparten con la psicóloga es que «quieren irse tranquilos y morir en paz, sin sufrir». Lo que garantiza este proyecto de Fundación 'la Caixa' es que se despiden sintiendo que hay alguien a su lado, que les escucha y les hace despedirse con dignidad, honrando toda una vida desde el respeto a todo lo que fueron y todo lo que dejaron aquí.

Fundación la Caixa