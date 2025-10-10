La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas que muestran la evolución de la mancha blanca del Mar Menor, a partir de las mediciones realizadas por el IEO-CSIC. Proyecto Belich

«Gran preocupación» por la mancha blanca del Mar Menor, que arrasa la pradera

El investigador Juan Manuel Ruiz, del IEO, insiste en que «acaba con la vida vegetal» y Gonzalo González, del Cebas, teme que aumente a largo plazo

Alexia Salas

Alexia Salas

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:01

Comenta

Descifrar la mancha blanca del Mar Menor es el desafío más enigmático de todos los que presenta la laguna costera. Con los nuevos sensores ... y dispositivos tecnológicos que aporta el Proyecto Belich, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), el grupo de trabajo espera hallar nuevas respuestas a la nube lechosa que surgió en 2022 y cubre ya una superficie de 11 kilómetros, casi un 10% de la superficie de la albufera. Tienen claro que «no es un vertido de tierra, sino un proceso de precipitación de carbonatos registrado dentro de la laguna», explica el coordinador del Grupo, Juan Manuel Ruiz, investigador del Instituto Español de Oceanografía. «Es estática, con algunas fluctuaciones; es elástica, ya que vuelve siempre a su forma anterior; y es turbia, lo que elimina toda la vida vegetal debajo de la nube», explica. De las últimas mediciones, identifican «una correlación entre el nivel freático y la mancha blanca, lo cual nos lleva a su conexión con el acuífero», coinciden los investigadores.

