González Veracruz anuncia la inversión de un millón de euros para 3 Oficinas Acelera pyme en la Región de Murcia

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, inauguró este viernes la jornada de presentación nacional de las 79 Oficinas Acelera pyme -3 de ellas en la Región de Murcia- que se van a impulsar por toda España a través de la convocatoria de 2025, en un evento de carácter nacional que se ha desarrollado en la ciudad de Murcia.

El Gobierno de España ha impulsado esta convocatoria a través de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, para la creación de la red de Oficinas Acelera pyme, con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros. La convocatoria está financiada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2021–2027 con el objetivo de impulsar la adopción de tecnologías por parte de las empresas españolas, incluidas las de nueva creación, y especialmente dirigida a pymes, autónomos y emprendedores.

Estas oficinas se suman a las 67 en activo a través del renovado convenio con la Cámara de Comercio de España, hasta un total de cerca de 150 oficinas repartidas por todo el territorio, para seguir promoviendo la adopción de la digitalización y tecnologías por parte de las empresas, y prestando servicios de carácter gratuito y acceso libre. Gracias a sucesivas convocatorias, ha sido posible consolidar una red nacional con más de 200.000 pymes únicas impactadas y más de 12.000 actividades realizadas en todo el territorio.

Transformación digital del tejido empresarial murciano

La secretaria de Estado informó de que esta inversión va a repercutir en la Región de Murcia con más de un millón de euros (1.035.438 euros) en las tres nuevas Oficinas Acelera pyme, que se suman a la que continúa abierta a través de la línea de la Cámara de Comercio. Concretamente, la de mayor volumen es para la promovida por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), que asciende a 410.000 euros. Por su parte, el Centro Tecnológico de Materias Primas, Minerales y Materiales dispone 311.838 euros de subvención, mientras que la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región (AJE), dispone de 313.600 euros. Estas oficinas se suman a las 9 que han estado funcionando desde el comienzo del programa en 2020, lo que supone una inversión estatal en la Región de casi 2,83millones de euros para la transformación digital del tejido empresarial.

González Veracruz destacó que «entre todos hemos ayudado a la modernización del tejido empresarial español, a la incorporación de las TIC en los procesos empresariales, a que las empresas españolas incrementen su productividad y competitividad desplegando juntos una política de capilaridad en todos los territorios, indispensable para que nadie se quede atrás, independientemente del tamaño de su empresa o de donde viva».

Además, señaló que «el Gobierno de España está liderando una revolución tecnológica con el objetivo de que, en un país de pymes y empresas como el nuestro, nadie se quede atrás. Ahora queremos subir otro escalón a la hora de aplicar la tecnología en las empresas, queremos que escalen tanto en tamaño como en actividad. Tenemos abiertas importantes convocatorias de ayudas, RedIA Salud para impulsar la IA en el ámbito sanitario y Kit Espacios de Datos, para empresas e instituciones con una importante inversión, con el objetivo de facilitar la incorporación de entidades públicas y privadas a espacios de datos sectoriales, ya que el dato es la 'vitamina' que necesita la inteligencia artificial para que sea completamente transformadora en la cadena de valor de cualquier sector económico».

