El Gobierno regional exige explicaciones a Adif sobre las presuntas mordidas en las obras del AVE en la Región La Consejería de Fomento demanda información sobre los contratos modificados, su ejecución y justificación para analizar si las posibles comisiones ilegales afectaron a la seguridad y calidad

El secretario general de la Consejería de Fomento, José Francisco Lajara (derecha), junto a un técnico, durante la reunión este lunes de la Comisión Técnica de Murcia Alta Velocidad.

LA VERDAD Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:33

El Gobierno regional exigió este lunes explicaciones a Adif sobre las supuestas mordidas en las obras del AVE en la Región de Murcia y solicitó una reunión específica en el seno de la sociedad Murcia Alta Velocidad sobre los contratos modificados, su ejecución y justificación para analizar si las posibles comisiones ilegales pudieron afectar a la seguridad y calidad de las infraestructuras.

Así lo reclamó este lunes el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, durante la reunión telemática de la Comisión Técnica de Murcia Alta Velocidad.

«Adif aún no ha trasladado si ha adoptado alguna medida de cualquier naturaleza referida a los datos contenidos en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre supuestas desviaciones de partidas destinadas a las obras de la llegada de la Alta Velocidad a la Murcia», denunció el secretario general.

Lajara indicó que «es la quinta vez que pedimos a Adif una investigación sobre esta cuestión», y recordó que ya lo hizo de manera presencial durante las reuniones celebradas los pasados 19 de junio y 7 de julio, y por escrito los días 3 y 28 de julio.

«Exigiremos cuantas veces sea necesario que se esclarezca qué ha ocurrido en la gestión económica de estas obras ferroviarias, en qué medida podrían haber afectado a la calidad de los materiales empleados, a la ejecución de las obras o si, por el contrario, supuso un incremento injustificado de los costes; no nos sirve que se nos reenvíe los expedientes de los que ya se informó hace años», expuso el secretario general.

Lajara insistió en que «desde el Ejecutivo regional estamos preocupados por las obras del AVE, pero también por las otras infraestructuras que se están investigando en la trama socialista, por lo que vamos a pedir una relación de obras en la Región de Murcia adjudicadas por el Ministerio de Fomento a la empresa Acciona durante el período en el que José Luis Ábalos fue ministro de Fomento y Santos Cerdán secretario de organización del PSOE».