Un hombre muestra la pulsera telemática que lleva consigo tras ser condenado por violencia de género. L.V.

El Gobierno regional evaluará el alcance de los fallos en las pulseras de maltratadores

Política Social realizará un informe para analizar la magnitud que tuvo la incidencia en la Comunidad

E.P.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:29

El portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, ha avanzado este jueves que la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad realizará un informe para analizar el alcance en la Región de Murcia de los fallos detectados en pulseras telemáticas de maltratadores.

«Hay una cosa que está muy clara: cuando se trata de proteger a las mujeres el Gobierno de España hace aguas por todos los sitios», ha dicho Ortuño a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El dirigente regional ha señalado que el Ejecutivo de la Nación aprobó la ley del 'solo sí es sí', que «solo ha servido y sigue sirviendo para que los violadores salgan a la calle», a lo que se une ahora que «las pulseras de control de maltratadores no funcionan».

«Quieren aprobar una ley para abolir la prostitución cuando estamos conociendo casos de cargos y de altos cargos socialistas relacionados con casos de prostitución», ha remachado.

