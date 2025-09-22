El Gobierno regional no se cree la reforma de la financiación anunciada por Sánchez: «Es como el cuento del lobo»

El Gobierno de la Región de Murcia recibe con «sumo escepticismo» el anuncio realizado este domingo por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ... de que reformará el sistema de financiación autonómica en la presente legislatura.

«Esto es como el cuento del lobo», señaló este lunes el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, quien recuerda que Sánchez ha tenido siete años para actualizar un sistema de financiación caducado desde 2014 «y precisamente ahora, en los últimos estertores de su legislatura, parece que aventura a que pueda haber una reforma». «Así que permítanme que cualquier anuncio que realice el Gobierno de Sánchez sea recibido con sumo escepticismo por parte del Ejecutivo regional», insistió el consejero.

En un acto celebrado en Las Torres de Cotillas, Marín reiteró que el actual sistema de financiación «castiga a la Región de Murcia, situándola como la peor financiada de toda España». Además, reprocha al Gobierno de España que no haya atendido la petición de la Comunidad de activar un fondo de nivelación que compense los desequilibrios en tanto en cuanto se reforma ese sistema. «Para el Gobierno de Sánchez somos ciudadanos de segunda. Recibimos 1.600 millones de euros menos que otras comunidades autónomas uniprovinciales como Cantabria», recordó el titular de Hacienda.

«Trato privilegiado a Junts»

Por otro lado, el consejero reaccionó al anuncio informal de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el objetivo de déficit para las comunidades autónomas en el próximo año 2026 será del 0,1%. Según Marín, se trata de una comunicación que la ministra «solo ha hecho a Junts» y no al resto de autonomías de régimen común.

«Aquí reglas del juego son distintas. Si eres independentista y estás sosteniendo a Sánchez en el poder, tienes un trato de privilegio. Y si eres una comunidad fiel y responsable, que colabora con el Estado español, pues no tienes ese trato, te tienes que enterar por los periódicos», criticó.

En cualquier caso, la Región de Murcia no parece dispuesta a apoyar este objetivo del 0,1%, a juzgar por las palabras del consejero, que piensa que un objetivo real y justo sería del 1%, «que es lo que está permitiendo Bruselas». «Las comunidades autónomas tenemos las competencias de sanidad, de educación, de política social. Por tanto, somos las que realizamos gran parte del gasto social que se lleva a cabo en este país. Entendemos que en esa misma proporción debe fijarse el objetivo de déficit», concluyó Marín.